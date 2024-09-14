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اقتصاد

شعبة السيارات تكشف تفاصيل أزمة احتجاز سيارات المعاقين بالموانئ

سيارات المعاقين،
سيارات المعاقين، فيتو

سيارات المعاقين، قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بوقف مبادرة سيارات ذوي الهمم سببه المتاجرة بهذه المبادرة، ًمشيرًا إلى أن الجمارك لاحظت وجود سيارات فارهة بقيمة عالية لذوي الهمم، ومن خلال المتابعة في الشارع اكتشفت اللجان المرورية الكثير من السيارات المخصصة لذوي الهمم التي تُقاد من أشخاص من غير ذوي الهمم.

 

حملات التفتيش على مالكي سيارات ذوي الهمم

وأضاف، أن قرار مجلس الوزراء طُبق بشكل فوري، وهذا أدى لوجود الكثير من المتضررين من هذا القرار في الوقت الحالي من المستحقين، ولذلك شُكلت لجان من قبل الشرطة ووزارة التضامن والصحة للتفتيش على مالكي سيارات ذوي الهمم.

 

 

مشكلة تواجه ذوي الهمم بسبب عدم الإفراج عن سياراتهم

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”، أن الدولة من المفترض أن تُفرج بشكل فوري عن سيارات ذوي الهمم الموجودة في الجمارك، لأن وجود هذه السيارات في الميناء يُزيد من تكلفة السيارة على المشتري، بسبب رسوم وجود السيارة داخل الموانيء.

 

إجراءات شراء السيارة

وأشار إلى أن المخالفة في شراء سيارات ذوي الهمم لن تظهر إلا بعد إفراج الجمارك عن السيارة، لأن إجراءات شراء السيارة وفقًا للمبادرة صحيحة للغاية. 

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شعبة السيارات سيارات المعاقين سيارات ذوي الهمم أزمة سيارات المعاقين قناة القاهرة والناس

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