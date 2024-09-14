البورصة المصرية، خبيرة أسواق مال توضح الفرق بين ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية

البورصة المصرية، قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال لـ “ فيتو ”: البورصة المصرية بدأت عام 2013 تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون يوميا، وعندما أعيد تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، جمعت 354 و583 و729 مليون جنيه على التوالي، فيما جرى إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها في ظل تخارج مستثمريين من البورصة بمجرد الإعلان عن تطبيقها.

البورصة ترفض تطبيق هذه الضريبة مع الإدراك الكامل بتأثيرها السلبي على سوق المال

وتابعت فارس قائلة: على الرغم من عدم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون أعلن مجلس الوزراء أبريل 2024 قرارا بتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بداية من الموسم الضريبي مارس 2025، والتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023، وعلى الجانب الآخر ما زالت البورصة المصرية ترفض تطبيق هذه الضريبة مع الإدراك الكامل بتأثيرها السلبي على الدور التمويلي لسوق المال، بجانب صعوبة تطبيقها بين وزارة المالية وشركة مصر المقاصة.

حيث تسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، أما ضريبة الدمغة، فهي ضريبة تطبق بنسبة مئوية في الألف على كل عملية بيع وشراء بمعاملات البورصة.

مؤشرات - فيتو

كواليس حركة تداولات الخميس الماضي

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة تداولات جلسة الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024، بإجمالي عدد عمليات بلغت 108 آلاف عملية تداول، حيث شهدت تعاملات جلسة ختام الأسبوع المنتهى تراجع للمؤشرات باستثناء صعود هامشي للمؤشر الرئيسي EGX30، بارتفاع أسهم البنك التجاري الدولي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 30497 نقطة.

تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 7093 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 10131 نقطة.

انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2914 نقطة.