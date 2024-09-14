تذبذب وتراجع للمؤشرات، ترقب المستثمرين لـ أسعار الفائدة الأمريكية يؤثر على أداء البورصات الخليجية

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه انتظارا لخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي للسير في نفس الاتجاه ولتحسين مناخ الاستثمار، ما زالت الأسواق الخليجية على ترقب مع تذبذب أداء مؤشراتها.



ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.65% في يوم الخميس بدعم من مكاسب 154 سهمًا من أصل 239 شركة مدرجة ضمن سيولة بلغت 6.5 مليار ريال.

وجاء الدعم بشكل رئيسي من قياديت القطاع المصرفي مع ارتفاع أسهم الراجحي والإنماء بنسبة 1% و1.7% على التوالي،كما ارتفع سهم أرامكو بنسبة 0.4% لينهي سلسلة خسائر يومية استمرت لـ 6 جلسات بدعم من ارتفاع أسعار خام برنت واستعادته لمستويات 70 دولارًا بعد سلسلة من الخسائر الحادة على خلفية تخفيض منظمة أوبك توقعاتها لنمو حجم الطلب العالمي على النفط.



وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر السعودي بنسبة 2.1% مسجلًا ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وأكبر خسارة أسبوعية في شهر.



وفي الكويت



ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.1% بدعم من ارتفاع سهمي بيتك وأرزان بنسبة 0.4% و1% وعلى مدار الأسبوع تراجع المؤشر الأول بنسبة 0.9% مسجلًا ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.



وفي الإمارات العربية المتحدة



ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.4% في جلسة الخميس بدعم من مكاسب سهم إعمار العقارية بنسبة 1.1%، بينما تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.2% مسجلًا ثاني خسارة يومية على التوالي بضغط من انخفاض سهمي العالمية القابضة وNMDC بنسبة 0.4% و6% على التوالي.



وارتفع سهم NMDC Energy بنسبة 1% في ثاني جلسة تداول له بعد إدراجه في جلسة الأربعاء.

و عن إغلاقات الجمعة فقد أنهت الأسواق الإماراتية الجلسة باللون الأخضر وارتفع مؤشر سوق دبي بـ 0.36% إلى 4380 نقطة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع بـ 0.46% مع قيم تداولات تجاوزت الـ 5.4 مليار درهم.