السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تذبذب وتراجع للمؤشرات، ترقب المستثمرين لـ أسعار الفائدة الأمريكية يؤثر على أداء البورصات الخليجية

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه انتظارا لخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي للسير في نفس الاتجاه ولتحسين مناخ الاستثمار، ما زالت الأسواق الخليجية على ترقب مع تذبذب أداء مؤشراتها.


ففي المملكة العربية السعودية 

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.65% في يوم الخميس بدعم من مكاسب 154 سهمًا من أصل 239 شركة مدرجة ضمن سيولة بلغت 6.5 مليار ريال.

وجاء الدعم بشكل رئيسي من قياديت القطاع المصرفي مع ارتفاع أسهم الراجحي والإنماء بنسبة 1% و1.7% على التوالي،كما ارتفع سهم أرامكو بنسبة 0.4% لينهي سلسلة خسائر يومية استمرت لـ 6 جلسات بدعم من ارتفاع أسعار خام برنت واستعادته لمستويات 70 دولارًا بعد سلسلة من الخسائر الحادة على خلفية تخفيض منظمة أوبك توقعاتها لنمو حجم الطلب العالمي على النفط.


وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر السعودي بنسبة 2.1% مسجلًا ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وأكبر خسارة أسبوعية في شهر.


وفي الكويت


ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.1% بدعم من ارتفاع سهمي بيتك وأرزان بنسبة 0.4% و1% وعلى مدار الأسبوع تراجع المؤشر الأول بنسبة 0.9% مسجلًا ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.


وفي الإمارات العربية المتحدة 


ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.4% في جلسة الخميس بدعم من مكاسب سهم إعمار العقارية بنسبة 1.1%، بينما تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.2% مسجلًا ثاني خسارة يومية على التوالي بضغط من انخفاض سهمي العالمية القابضة وNMDC بنسبة 0.4% و6% على التوالي.


وارتفع سهم NMDC Energy بنسبة 1% في ثاني جلسة تداول له بعد إدراجه في جلسة الأربعاء.

 

و عن إغلاقات الجمعة فقد أنهت الأسواق الإماراتية الجلسة باللون الأخضر وارتفع مؤشر سوق دبي بـ 0.36% إلى 4380 نقطة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع بـ 0.46% مع قيم تداولات تجاوزت الـ 5.4 مليار درهم.

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات جلسة نهاية الأسبوع

تعرف على أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ارتفاع أسعار خام برنت اسعار خام برنت أسواق الخليج الاسواق الخليجية الطلب العالمي على النفط السوق الرئيسى القطاع المصرفي المملكة العربية السعودي

مواد متعلقة

عرض فيلم "رحلة 404 - القاهرة مكة" أونلاين أول أيام عيد الأضحي

تفاصيل فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة

بعد استقالة الحكومة، هل يستمر الملا وزيرا للبترول في التشكيل الجديد؟

كشف حساب وزير التموين.. أخفق في مواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تحريك سعر رغيف الخبز يغضب المصريين.. وإضافة المواليد «أبرز المطالب»

شاهد تحصل على حقوق عرض فيلم رحلة 404 - القاهرة مكة

التضامن: 2800 جمعية تعمل على قضايا البيئة، ونقدم الدعم المالي والفني

أسواق الخليج تغلق على تراجع في جلسة الأربعاء

من بكين.. السيسي وبينج يدشنان عام الشراكة المصرية - الصينية.. يؤكدان مواصلة العمل لمواجهة التحديات الدولية.. وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينهما في المحافل الإقليمية والدولية

الأكثر قراءة

أول تحرك من رئيس الوزراء بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية لـ 12 شخصا (صور)

تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق (صور)

تعليمات خاصة من وزير النقل بعد حادث تصادم قطارى الزقازيق

مصدر بالسكك الحديدية يكشف سبب وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث

جنون الذهب.. الجرام يقترب من 4000 جنيه منتصف تعاملات اليوم

السكك الحديدية: انتقال فريق من الطوارئ لموقع حادث تصادم قطاري الزقازيق

ads

منوعات

المزيد

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات

قتلت أزواجها، الشرطة البريطانية تحذر الرجال من الأرملة السوداء

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

80 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع

المزيد

انفوجراف

مصدر للطاقة والدهون الصحية.. فوائد حلوى المولد النبوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى تغيظا وزفيرا اللتان وصف الله بهما النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن شرط قبول الأعمال من الله (فيديو)

علي جمعة يكشف أسرار رؤية رسول الله في شهر المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية