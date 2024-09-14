440 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر

ارتفعت أسعار الجنيه الذهب نحو 440 جنيها خلال الأسبوعين الأوليين من شهر سبتمبر داخل الأسواق المحلية.

ننشر سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية، حيث سجل نحو 27840 جنيه.

وكانت اسعار الجنيه الذهب تسجل نحو 27440 جنيه فى بداية الشهر الجارى ووصلت الى 27840 جنيه.

البنوك المركزية تكثف مشترياتها من الذهب

على الرغم من ارتفاع الأسعار، زادت البنوك المركزية العالمية مشترياتها من الذهب بقوة في يوليو الماضي، حيث تواصل البنوك المركزية التزامها المستمر منذ عدة أشهر بزيادة حيازتها من المعدن الأصفر.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، فقد ارتفع صافي مشتريات البنوك المركزية إلى 37 طنًا في يوليو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 206 بالمئة على أساس شهري، وأعلى إجمالي شهري منذ يناير (45 طنًا).

البنك المركزي البولندي، كان المشتري الرائد في يوليو الماضي، حيث أضاف 14 طنا صافيا لاحتياطياته الرسمية، وهي أكبر زيادة شهرية له منذ نوفمبر 2023، مما رفع حيازاته من الذهب إلى 392 طنا، أو 15 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات.

الاسعار العالمية للذهب فى البورصة

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات امس، بسبب ضعف الدولار وسط آمال خفض الفائدة الأميركية، بينما ارتفع البلاديوم 15 بالمئة منذ بداية الأسبوع

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2567.99 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2570.03 في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع المعدن الأصفر نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2596.20 دولار.



وتراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوع، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال صندوق النقد الدولي، الخميس الماضى، إن من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل مع انحسار المخاطر الصعودية للتضخم.