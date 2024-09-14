السبت 14 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

رد ساخر من بايدن بعد استهزاء ترامب بأصحاب البشرة السوداء

ترامب وبايدن،فيتو
ترامب وبايدن،فيتو

سخر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من التصريحات التي أطلقها المرشح الجمهوري دونالد ترامب، حول استخفافه بالمهاجرين الهايتيين، أو ذوي البشرة السوداء، وخاصة ما قاله من أنهم "يأكلون القطط والحيوانات الأليفة".

بايدن يسخر من ترامب بشأن الانتخابات

وألقى بايدن في هذا السياق "نكتة" حول الوظائف المتاحة للسود، قائلًا وسط ضحكات الحاضرين: "بالمناسبة، الوظيفة التالية التي سيتم شغلها هي رئيس الولايات المتحدة"، في إشارة إلى نائبته أن كامالا هاريس، التي كان ترامب يتحدث عن أصولها، في تصريحات وُصفت بأنها عنصرية. وفق شبكة "CNN" الأمريكية.

وأضاف بايدن، منتقدا ترامب: "لقد خلقنا أكثر من مليوني وظيفة جديدة للأمريكيين السود".

ترامب يسخر من اصول وبشرة كامالا هاريس

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قال في المناظرة الرئاسية مع منافسته للانتخابات الأمريكية كامالا هاريس، الثلاثاء الماضي: "إن المهاجرين الهايتيين يسرقون ويأكلون القطط والكلاب".

وأوضح بايدن خلال حديثه بالبيت الأبيض، أن جمهوريين آخرين، روّجوا لهذه الكذبة، بما في ذلك المرشح لمنصب نائب الرئيس السيناتور جي دي.

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