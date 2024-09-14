النيابة تستدعى صاحب مبنى مدينة نصر المنهار

أمرت نيابة مدينة نصر باستدعاء صاحب مبنى انهار منه السور فسقط على حارس عقار، مما أسفر عن مصرعه وصرحت بدفن جثة المتوفى، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار جزء من سور مبنى بمنطقة مدينة نصر.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين العثور على جثة حارس عقار تم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.