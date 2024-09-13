إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوي
أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوي، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ.
وتبين بالفحص اصابة 9 أشخاص جراء حادث تصادم بين السيارتين ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، ورفع رجال المرور آثار الحادث وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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