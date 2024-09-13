واصلت مديريات الأمن بمختلف المحافظات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، حملات موسعة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

حملات أمنية بالمحافظات تضبط 409 قضايا مخدرات و246 سلاحا ناريا

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 186 متهما، بحوزتهم 246 سلاحا ناريا، شملوا 22 بندقية آلية، و50 بندقية خرطوش، و7 طبنجات، و167 فرد محلي الصنع، و483 طلقة مختلفة الأعيرة، و25 خزينة متنوعة، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية و232 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 83 ألفا و850 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 351 حكم جنايات، و26 ألفا و719 حكم حبس جزئي، و4476 حكم حبس مستأنف، و41 ألفا و319 حكم غرامات و10 آلاف و985 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 409 قضايا مخدرات، ضموا 441 متهما.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 38 متهما هاربا، وضبط 23 متهما بأعمال بلطجة، وضبط 378 دراجة نارية مخالفة، و26 ألفا و883 مخالفة مرورية متنوعة.

وبفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 حالات منهم.

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 18 متهمين، ارتكبوا 29 حادثا متنوعا، وتم إعادة 16 سيارة ودراجة نارية مبلغ بسرقتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.