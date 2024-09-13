مصرع وإصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق“ مطروح - إسكندرية ”
لقيت سيدة مصرعها وأصيب 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على طريق “ مطروح - إسكندرية ” الساحلى ، اليوم الجمعة، ونقلت سيارات الإسعاف الجثة والمصابين إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن مطروح، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على طريق" مطروح - إسكندرية "، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى على الطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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