الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 5 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم سرقات من بينها مهمات السكك الحديدية

تشكيلات عصابية، فيتو
تشكيلات عصابية، فيتو

 تمكن  قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الغربية–الجيزة - المنيا) من ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 22 متهما لارتكاب جرائم سرقات من بينها مهمات السكك الحديدية والدراجات النارية والسيارات، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا.


 وفى مديرية أمن المنيا؛ ضبط 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بسرقة 4 وحدات تكييف خارجية من برج إشارة خاص بهيئة السكة الحديد بدائرة مركز شرطة مغاغة.

واعترفوا بتقطيع بعض المسروقات وصهر البعض الآخر واستخراج المواد النحاسية والتصرف فيهم بالبيع لدى عميليهما "سيئا النية" تم ضبطهما وبحوزتهما (أجزاء من المسروقات – 20 كيلو جرام نحاس منصهر).

كما ضبط (عاطلان"لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الدراجات النارية..  وبحوزتهما (فرد محلى وطلقة).

ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 807 أحكام فى أسوان ودمياط

تحرير 30 ألفا و600 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واعترفا لارتكابهما 17 واقعة سرقة، والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية"، وتم ضبطه والدراجات النارية المستولى عليها.
 

وفى مديرية أمن الغربية؛ ضبط 5 عاطلين"لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى؛ لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقات الدراجات النارية.

 

واعترفوا بارتكابهم 8 وقائع سرقة وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.
 

وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط 7 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر؛ لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

واعترفوا بارتكابهم 8  وقائع سرقة وتم بإرشادهم ضبط (6 سيارات- أجزاء من سيارتين - السيارة والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الوقائع –عدد من المفاتيح المصطنعة).
 

كما ضبط 4 أشخاص- مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية؛ لقيامهم بسرقة أحد الأشخاص وتهديده بالأسلحة البيضاء والاستيلاء منه على هاتفه المحمول.. وبحوزتهم (الهاتف المحمول المستولى عليه – 2 سلاح أبيض –مركبة "توك توك " المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة..
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

تشكيلات عصابية سرقات السيارات سرقات مهمات السكك الحديدية سرقة السيارات سرقة الدراجات النارية

مواد متعلقة

ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 807 أحكام فى أسوان ودمياط

تحرير 30 ألفا و600 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط مصنع كبتاجون ومخدرات بـ 41 مليون جنيه بحوزة 27 متهمًا

ضبط عصابة غسلت 34 مليون جنيه حصيلة تجارة سلاح بأسيوط

سقوط 9 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة فى القاهرة

ضبط ورشة لتصنيع السلاح فى سوهاج

مسلسل انهيار العقارات عرض مستمر.. سقوط عقار في شبرا مكون من 4 طوابق.. انتشال 3 مصابين و3 جثث.. وإخلاء 4 منازل مجاورة (صور)

ضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر بحوزة 4 أشخاص بالوايلى

الأكثر قراءة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

ننشر المصروفات الدراسية في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد

كم سجل سعر الجنيه الذهب مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024؟

طعن رئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئاسة تكشف حالته الصحية

تفاصيل جديدة بشأن غريق البطس بالفيوم، وقوات الإنقاذ تؤجل البحث عن جثمانه للغد

منوعات

المزيد

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

رصد توهج شديد على الشمس واشتداد العاصفة المغناطيسية على الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

شروط وإجراءات دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر القصدير اليوم الجمعة في البورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 -9-2024 في الأسواق

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، مُحَمَّد بْن طلحة "السجَّاد سماه النبي محمدا"

مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية