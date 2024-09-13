ضبط 5 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم سرقات من بينها مهمات السكك الحديدية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الغربية–الجيزة - المنيا) من ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 22 متهما لارتكاب جرائم سرقات من بينها مهمات السكك الحديدية والدراجات النارية والسيارات، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا.



وفى مديرية أمن المنيا؛ ضبط 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بسرقة 4 وحدات تكييف خارجية من برج إشارة خاص بهيئة السكة الحديد بدائرة مركز شرطة مغاغة.

واعترفوا بتقطيع بعض المسروقات وصهر البعض الآخر واستخراج المواد النحاسية والتصرف فيهم بالبيع لدى عميليهما "سيئا النية" تم ضبطهما وبحوزتهما (أجزاء من المسروقات – 20 كيلو جرام نحاس منصهر).



كما ضبط (عاطلان"لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الدراجات النارية.. وبحوزتهما (فرد محلى وطلقة).

واعترفا لارتكابهما 17 واقعة سرقة، والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية"، وتم ضبطه والدراجات النارية المستولى عليها.



وفى مديرية أمن الغربية؛ ضبط 5 عاطلين"لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى؛ لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقات الدراجات النارية.

واعترفوا بارتكابهم 8 وقائع سرقة وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.



وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط 7 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر؛ لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

واعترفوا بارتكابهم 8 وقائع سرقة وتم بإرشادهم ضبط (6 سيارات- أجزاء من سيارتين - السيارة والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الوقائع –عدد من المفاتيح المصطنعة).



كما ضبط 4 أشخاص- مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية؛ لقيامهم بسرقة أحد الأشخاص وتهديده بالأسلحة البيضاء والاستيلاء منه على هاتفه المحمول.. وبحوزتهم (الهاتف المحمول المستولى عليه – 2 سلاح أبيض –مركبة "توك توك " المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة..

