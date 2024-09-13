تصدع في جدار الأمن الإسرائيلي.. الاستقالات طريق القيادات للهروب من الإخفاقات.. رئيس أركان الاحتلال يفكر في التنحي.. وقائد استخباراتي يتخلى عن منصبه

شهد جهاز الأمن الإسرائيلي موجة من الاستقالات في صفوف كبار قادته، في ظل ما وُصف بالإخفاقات الأمنية والاستخباراتية الكبيرة التي رافقت الأحداث الأخيرة، أبرزها الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

هذه الاستقالات التي طالت شخصيات بارزة، مثل قائد وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 ورئيس جهاز الأمن الوطني، جاءت كنتيجة مباشرة للفشل في التنبؤ بالهجوم ومنع وقوعه، مما سلط الضوء على الثغرات الكبيرة في أداء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، واعتمادها المفرط على التكنولوجيا الحديثة دون الاستفادة الكاملة من الوسائل التقليدية في جمع وتحليل المعلومات.

ومنذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، استشهد 41118 فلسطينيًا، أغلبهم من النساء والأطفال، وارتفع عدد الجرحى إلى 95125، فيما لا تزال جثث الآلاف مدفونة تحت الأنقاض، وفقًا لتقرير رويترز.

وقد أشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر بحق العائلات، أسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيًا وإصابة 96 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هرتسي هاليفي، رئيس أركان جيش الاحتلال، أعلن نيته الاستقالة من منصبه بحلول نهاية العام الحالي.

وفي خطوة تعكس حجم الفشل الذي واجهته الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في أحداث 7 أكتوبر، أعلن يوسي شاريئيل، قائد وحدة 8200، استقالته، وهي الوحدة التي تعد العمود الفقري للاستخبارات الإسرائيلية وكانت مسؤولة عن جمع وتحليل المعلومات الحساسة، لكنها أخفقت في تقديم التحذيرات اللازمة لمنع الهجوم الدموي.

وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أثارت هذه الاستقالة جدلًا واسعًا حول أداء الأجهزة الأمنية ومسؤوليتها عن حماية إسرائيل.

الاعترافات وتحمل المسؤولية

في رسالته إلى رئيس الأركان، اعترف شاريئيل بفشل وحدة 8200 في التنبؤ بأحداث 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن المعلومات التي جمعتها الوحدة حول مخططات حماس لم تحقق "المعرفة الذهبية" المطلوبة لمنع الهجوم.

وقال شاريئيل: "في ليلة 7 أكتوبر، فشلنا جميعًا في رؤية الصورة الكاملة وتقييم التهديد المتزايد. هذا الفشل الاستخباراتي يقع على عاتقي بالكامل، وأنا أعتذر بعمق".

موجة استقالات استخباراتية

استقالة شاريئيل ليست الأولى، فقد سبقتها استقالات عديدة لكبار المسؤولين الأمنيين، بما في ذلك رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء أهارون حاليفا.

وتأتي هذه الاستقالات وسط انتقادات متزايدة للأجهزة الأمنية بسبب ما وصف بـ "الغطرسة التكنولوجية" والاعتماد المفرط على التكنولوجيا على حساب الأساليب التقليدية لجمع المعلومات.

وذكر شاريئيل: "على الرغم من تقديم الوحدة عدة تقارير دقيقة حول استعدادات حماس، إلا أننا فشلنا في ربط النقاط وإصدار التحذيرات المطلوبة".

أزمة وحدة 8200

وتعد وحدة 8200 واحدة من أكثر الوحدات التكنولوجية تطورًا في العالم، وهي مسؤولة عن جمع وفك شفرات الإشارات، لكنها تعرضت لانتقادات لعدم تقديمها تحذيرات كافية عن هجوم حماس.

وأشار شاريئيل إلى أن الوحدة بدأت بالفعل في تحديث تقنياتها واستخلاص الدروس من الأحداث، قائلًا: "أدخلنا تحسينات على الاستعدادات الاستخباراتية على كافة الجبهات".

تحديات ما بعد الفشل

عقب الهجوم، شرع جيش الاحتلال في إجراء تحقيقات شاملة حول أداء وحدة 8200، ورغم التحقيقات التي بدأت منذ أكتوبر، لم يتم حتى الآن إقالة أي ضابط رسميًا، ما أثار غضبًا في صفوف الجيش.

وأكد شاريئيل أن التحقيقات كانت "عميقة وشفافة"، مشيرًا إلى أن الفشل لم يكن فرديًا، بل كان ناتجًا عن قصور في النظام الاستخباراتي بأكمله.

الدروس المستفادة

وأشار شاريئيل إلى أن الوحدة بدأت في تطبيق الدروس المستفادة، مع التركيز على تحسين التنسيق بين جمع المعلومات الاستخباراتية واستخدامها ميدانيًا، لتجنب مثل هذه المفاجآت في المستقبل.

وأضاف: "نحن ملتزمون بتحسين أداء الوحدة والجيش، لضمان استعدادنا بشكل أفضل لمواجهة التهديدات الإقليمية".

الاستقالة والاعترافات

استقالة شاريئيل تعتبر خطوة غير معتادة في تاريخ جيش الاحتلال، خاصة لما تضمنته من اعترافات، حيث قال: "تعلمت خلال خدمتي أن النجاحات والإخفاقات تأتي من تحليل المعلومات المتاحة، وقد فشلنا في ربط النقاط الواضحة أمامنا".

وكشفت أحداث 7 أكتوبر عن نقاط ضعف كبيرة في النظام الأمني الإسرائيلي، ورغم محاولات جيش الاحتلال إصلاح هذه الثغرات، يظل السؤال: هل تكفي هذه الاستقالات لاستعادة ثقة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في نفسها؟