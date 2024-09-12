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خارج الحدود

جيش الاحتلال يكشف حقيقة استقالة رئيس الأركان

هرتسي هاليفي، فيتو
هرتسي هاليفي، فيتو

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله: إن التقارير عن موعد محتمل لاستقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي غير صحيحة.

جيش الاحتلال يعلق على تقارير استقالة رئيس الأركان 

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقريره، إن رئيس الأركان يركز حاليا على إدارة الحرب وقيادة الجيش.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت قناة كان العبرية، في تقرير لها، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي سيعلن استقالته في شهر ديسمبر المقبل، في أعقاب فشله في عملية طوفان الأقصى.

استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن قائد الوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية العميد يوسي شاريئيل، أبلغ رئيس الأركان هارتسي هاليفي، استقالته من منصبه بسبب مسؤوليته عن الإخفاقات الاستخباراتية في عملية طوفان الأقصى في  7 أكتوبر الماضي.

 

استقالة مسئولين إسرائيليين بسبب عملية طوفان الأقصى 

وتقدم العديد من المسؤولين في الجيش والأجهزة الأمنية بإسرائيل استقالتهم بسبب فشلهم في التصدي لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على جنوبي لبنان

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قناة إسرائيلية تكشف موعد استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال

 

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جيش الاحتلال رئيس الأركان عملية طوفان الأقصى الجيش الإسرائيلي

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