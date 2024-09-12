استقالة قائد وحدة استخبارات إسرائيلية بسبب عملية طوفان الأقصى
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن قائد الوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية العميد يوسي شاريئيل، أبلغ رئيس الأركان هارتسي هاليفي، استقالته من منصبه بسبب مسؤوليته عن الإخفاقات الاستخباراتية في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.
استقالة مسؤولين إسرائيليين بسبب عملية طوفان الأقصى
وتقدم العديد من المسؤولين في الجيش والأجهزة الأمنية بإسرائيل استقالتهم بسبب فشلهم في التصدي لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.
وفي وقت سابق كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس المنطقة الجنوبية في جهاز الشاباك الإسرائيلي تقدم باستقالته على خلفية أحداث طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.
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