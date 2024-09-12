الخميس 12 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

قناة إسرائيلية تكشف موعد استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال

رئيس أركان جيش الاحتلال،
رئيس أركان جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت قناة كان العبرية، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي،  الجنرال هرتسي هاليفي سيعلن استقالته في شهر ديسمبر المقبل، في أعقاب فشله في عملية طوفان الأقصى.

استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي السياق ذاته  ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن قائد الوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية العميد يوسي شاريئيل، أبلغ رئيس الأركان هارتسي هاليفي، استقالته من منصبه بسبب مسؤوليته عن الإخفاقات الاستخباراتية في عملية طوفان الأقصى في  7 أكتوبر الماضي.

استقالة مسؤولين إسرائيليين بسبب عملية طوفان الأقصى 

 وتقدم العديد من المسؤولين في الجيش والأجهزة الأمنية بإسرائيل استقالتهم بسبب فشلهم في التصدي لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق كشفت القناة 12 الإسرائيلية  أن رئيس المنطقة الجنوبية في جهاز الشاباك الإسرائيلي تقدم باستقالته على خلفية أحداث طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

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استقالة قائد وحدة استخبارات إسرائيلية بسبب عملية طوفان الأقصى

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نتائج تحقيق إسرائيلي جديد حول عملية طوفان الأقصى تكشف المستور عن الجيش المهزوم

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جيش الاحتلال طوفان الأقصى إسرائيل

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