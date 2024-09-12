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خارج الحدود

نتائج تحقيق إسرائيلي جديد حول عملية طوفان الأقصى تكشف المستور عن الجيش المهزوم

طوفان الأقصى، فيتو
طوفان الأقصى، فيتو

خلص تحقيق جديد حول طوفان الأقصى، نشرته هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن قيادة القوات الجوية كانت تعرف عن هجوم 7 أكتوبر أقل مما يعرفه الإسرائيليون.

 

تحقيقات جديدة عن عملية طوفان الأقصى 

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية فى التحقيق الجديد حول طوفان الأقصى، إنه خلال السنوات الأخيرة لم يتدرب سلاح الجو الإسرائيلي، على سيناريوهات الهجوم البري من غزة.

 

عدم معرفة سلاح الجو الإسرائيلي بحفل نوفا إبان طوفان الأقصى

وتابعت وفق ما جاء بالتحلقيقات الجديدة حول طوفان الأقصى، أن قائد سلاح الجو لم يعلم بحفل نوفا إلا بعد نحو 10 ساعات من بدء الهجوم.

وكشفت التحقيقات الجديدة أيضًا، أن سلاح الجو الإسرائيلي كان غائبا تماما صباح السابع من أكتوبر.

وعملية طوفان الأقصى نفذتها حركة حماس بمعاونة المقاومة الفلسطينية فى 7 أكتوبر الماضى، وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدها عدوان غاشمًا على قطاع غزة، تقتل خلاله النساء والأطفال والشيوخ بزعم الانتقام من حماس.

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وثائق مسربة من الاستخبارات الإسرائيلية حول تقدير وضع غزة قبل طوفان الأقصى

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