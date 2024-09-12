الخميس 12 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على جنوبي لبنان

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين على أطراف بلدتي عيترون وزبقين جنوبي لبنان.

القصف والغارات الإسرائيلية على لبنان

وبلغ عدد المدنيين في لبنان الذين استشهدوا في القصف والغارات الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر الماضي 106 شهداء.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، فإنه مع الإعلان عن استشهاد مدنيين بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت أمس الأربعاء دراجة نارية في بلدة البياضة في قضاء صور، ارتفع عدد المدنيين الذين استشهدوا منذ الثامن من أكتوبر إلى 106 من بينهم 23 مسعفا و3 صحفيين.

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اندلاع حرائق بالجليل الأعلى جراء سقوط مسيرة أطلقت من ‎لبنان

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استشهاد 106 مدنيين في لبنان جراء القصف الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر الماضي

 

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لبنان جيش الاحتلال الغارات الإسرائيلية على لبنان

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