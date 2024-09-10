أخبار مصر اليوم: اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.. استقبال بعثة مصر البارالمبية بالطبل البلدي.. وشيخ الأزهر يوجه رسالة شديدة اللهجة لممثل الاتحاد الأوروبي
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024
اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.
زحام ومضايقات وخايفين على ولادنا، صرخة استغاثة من أهالي البدرشين للمطالبة بحل أزمة المواصلات
في زحام الحياة اليومية، ننسى أحيانًا أن أبسط الحقوق هي حق التنقل بحرية وأمان، حق الوصول إلى العمل والدراسة دون عناء، حق العيش حياة كريمة، لكن في مدينة البدرشين، يبدو أن هذا الحق البسيط تحول إلى كابوس يومي يعيشه آلاف المواطنين.
وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي
الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية رئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبى خلال زيارته إلى جمهورية مصر العربية.
وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بنسبة نجاح 88.92%
نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024، اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.
رئيس الوزراء يبحث مع وزير الخارجية الكويتي زيادة حصة مصر من المنتجات البترولية
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عبد الله اليحيا، وزير خارجية الكويت الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك بحضور السفير أسامة شلتوت، سفير مصر في الكويت، والسفير غانم صقر الغانم، سفير الكويت لدى مصر.
التفاصيل الكاملة لإطلاق سيارات جديدة بديلة للتوك توك بالجيزة
أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بحظر سير التوك توك بالشوارع الرئيسية في المحافظة، وذلك في إطار سعي المحافظة لتحسين المظهر الحضاري للمنطقة واستعادة رونقها التاريخي.
فاكسيرا توفر تطعيم الإنفلونزا لموسم شتاء 2025 بسعر 350 جنيها
أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا عن توفير تطعيم الإنفلونزا بسعر ٣٥٠ جنيها ويتوفر التطعيم في كل فروع فاكسيرا تزامنا مع قرب موسم الشتاء.
التموين تتعاقد على 76 ألف طن زيت طعام لتعزيز المخزون الاستراتيجي
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الثلاثاء، على كمية 76200 طن زيت طعام خام منها كمية 69700 طن زيت عباد خام مستورد وكمية 6500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه.
تحذير من الأتربة العالقة غدا فى هذه المناطق
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أتربة عالقة نهار الغد على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
وزير التعليم العالي يصدر قرارًا ببدء الدراسة بكليات جديدة بجامعة اللوتس
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا وزاريًا، ببدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس بكليات (طب الفم والأسنان، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، العلاج الطبيعي، التمريض، الإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية) بجامعة اللوتس، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد 2024/2025.
بالمزمار والطبل البلدي، استقبال بعثة مصر البارالمبية في مطار القاهرة (صور)
حرص العشرات من الأهالي على استقبال البعثة المصرية، في مطار القاهرة الدولي بعد ختام مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، بالمزمار والطبل البلدي وأعلام مصر.
أمين هيئات الإفتاء في العالم يكشف أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة لتحالف الحضارات (فيديو)
كشف الدكتور إبراهيم نجم، أمين عام الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أهمية توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، معتبرًا هذا التعاون تتويجًا لدور دار الإفتاء المصرية ومؤسسة الأزهر الشريف ومصر في الشأن الديني على الصعيد العالمي.
الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية إعلام جامعة القاهرة 2024-2025
أعلنت كلية إعلام جامعة القاهرة، تفاصيل المواعيد والأوراق المطلوبة من الطلبة الجدد المرشحين لدخول كلية الإعلام - جامعة القاهرة.
نتيجة الثانوية العامة 2024 ملاحق الدور الثاني
لينك نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2024، يبحث عدد كبير من طلاب الثانوي العام الدور الثاني وأولياء أمورهم، عن رابط الحصول علي نتائج الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024.
مد فترة القبول بـ"الأكاديمية المصرية" والكليات العسكرية حتى 22 سبتمبر الجاري
صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على مد فترة التسجيل على موقع تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية اعتبارًا من 12 / 09 / 2024 وحتى 20 / 09 / 2024 لطلبة الدور الثانى للثانوية العامة عام 2024 بعد ظهور النتيجة، وطلبة الثانوية العامة عام 2023.
وزير الأوقاف يرأس اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان
ترأس الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الاجتماع التاسع لمجلس أمناء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور - مبارك) بكازاخستان عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بشأن تعيين رئيس الجامعة ونائبه.
ولد الهدى فالكائنات ضياء، موضوع خطبة الجمعة المقبلة
حددت وزارة الأوقاف المصرية موضوع خطبة الجمعة القادمة 13 سبتمبر 2024م بعنوان: “وُلِدَ الهُدَى فَالكَائِنَاتُ ضِيَاءُ”.
شيخ الأزهر لممثل الاتحاد الأوروبي: متى تتوقف المهزلة التاريخية في غزة؟
استقبل الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، يرافقه وفدٌ رفيعُ المستوى ضم سفن كوبمانس، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
100 يوم صحة تعلن تقديم 64 مليونا و133 ألف خدمة مجانية
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 64 مليونا و133 ألفا و426 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة»، منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الإثنين 9 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
استعدادات مكثفة لدخول مونوريل شرق النيل الخدمة قريبا
نشرت صفحة وزارة النقل تقريرا مفصلا تحت عنوان “نقلة نوعية كبيرة في وسائل المواصلات في مصر” لتعريف المواطنين بالموقف التنفيذى لمشروع مونوريل شرق النيل، والذى يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) مشيرة إلى دخول المونوريل الخدمة قريبا.
وزير الزراعة يبحث مع سفير سيراليون بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
استقبل فاروق علاء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير صادق سيلا – سفير سيراليون بالقاهرة، في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة وسفراء الدول الأجنبية في جمهورية مصر العربية.
الصحة تعلن عن وظيفة مدير شئون مالية
أعلنت الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة عن حاجتها للاستفادة من عناصر جديدة للعمل كمدير لإدارة الشئون المالية والإدارية بالإدارة المركزية للمعامل عن طريق الندب أو الإعارة سواء من العاملين بديوان عام الوزارة أو من العاملين بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات.
توجيه عاجل لوزير التموين بشأن تنفيذ طلبات مجلس النواب
عقد، اليوم الثلاثاء، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
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