أخبار مصر اليوم: اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.. استقبال بعثة مصر البارالمبية بالطبل البلدي.. وشيخ الأزهر يوجه رسالة شديدة اللهجة لممثل الاتحاد الأوروبي

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.

في زحام الحياة اليومية، ننسى أحيانًا أن أبسط الحقوق هي حق التنقل بحرية وأمان، حق الوصول إلى العمل والدراسة دون عناء، حق العيش حياة كريمة، لكن في مدينة البدرشين، يبدو أن هذا الحق البسيط تحول إلى كابوس يومي يعيشه آلاف المواطنين.

الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية رئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبى خلال زيارته إلى جمهورية مصر العربية.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024، اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عبد الله اليحيا، وزير خارجية الكويت الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك بحضور السفير أسامة شلتوت، سفير مصر في الكويت، والسفير غانم صقر الغانم، سفير الكويت لدى مصر.

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بحظر سير التوك توك بالشوارع الرئيسية في المحافظة، وذلك في إطار سعي المحافظة لتحسين المظهر الحضاري للمنطقة واستعادة رونقها التاريخي.

أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا عن توفير تطعيم الإنفلونزا بسعر ٣٥٠ جنيها ويتوفر التطعيم في كل فروع فاكسيرا تزامنا مع قرب موسم الشتاء.

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الثلاثاء، على كمية 76200 طن زيت طعام خام منها كمية 69700 طن زيت عباد خام مستورد وكمية 6500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أتربة عالقة نهار الغد على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا وزاريًا، ببدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس بكليات (طب الفم والأسنان، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، العلاج الطبيعي، التمريض، الإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية) بجامعة اللوتس، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد 2024/2025.

حرص العشرات من الأهالي على استقبال البعثة المصرية، في مطار القاهرة الدولي بعد ختام مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، بالمزمار والطبل البلدي وأعلام مصر.

كشف الدكتور إبراهيم نجم، أمين عام الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أهمية توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، معتبرًا هذا التعاون تتويجًا لدور دار الإفتاء المصرية ومؤسسة الأزهر الشريف ومصر في الشأن الديني على الصعيد العالمي.

أعلنت كلية إعلام جامعة القاهرة، تفاصيل المواعيد والأوراق المطلوبة من الطلبة الجدد المرشحين لدخول كلية الإعلام - جامعة القاهرة.

لينك نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2024، يبحث عدد كبير من طلاب الثانوي العام الدور الثاني وأولياء أمورهم، عن رابط الحصول علي نتائج الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على مد فترة التسجيل على موقع تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية اعتبارًا من 12 / 09 / 2024 وحتى 20 / 09 / 2024 لطلبة الدور الثانى للثانوية العامة عام 2024 بعد ظهور النتيجة، وطلبة الثانوية العامة عام 2023.

ترأس الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الاجتماع التاسع لمجلس أمناء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور - مبارك) بكازاخستان عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بشأن تعيين رئيس الجامعة ونائبه.

حددت وزارة الأوقاف المصرية موضوع خطبة الجمعة القادمة 13 سبتمبر 2024م بعنوان: “وُلِدَ الهُدَى فَالكَائِنَاتُ ضِيَاءُ”.

استقبل الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، يرافقه وفدٌ رفيعُ المستوى ضم سفن كوبمانس، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 64 مليونا و133 ألفا و426 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة»، منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الإثنين 9 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نشرت صفحة وزارة النقل تقريرا مفصلا تحت عنوان “نقلة نوعية كبيرة في وسائل المواصلات في مصر” لتعريف المواطنين بالموقف التنفيذى لمشروع مونوريل شرق النيل، والذى يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) مشيرة إلى دخول المونوريل الخدمة قريبا.

استقبل فاروق علاء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير صادق سيلا – سفير سيراليون بالقاهرة، في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة وسفراء الدول الأجنبية في جمهورية مصر العربية.

أعلنت الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة عن حاجتها للاستفادة من عناصر جديدة للعمل كمدير لإدارة الشئون المالية والإدارية بالإدارة المركزية للمعامل عن طريق الندب أو الإعارة سواء من العاملين بديوان عام الوزارة أو من العاملين بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

عقد، اليوم الثلاثاء، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.