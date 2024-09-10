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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا ببدء الدراسة بكليات جديدة بجامعة اللوتس

وزير التعليم العالى،
وزير التعليم العالى، فيتو

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا وزاريًا، ببدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس بكليات (طب الفم والأسنان، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، العلاج الطبيعي، التمريض، الإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية) بجامعة اللوتس، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد 2024/2025.

رئيس الوزراء يشهد افتتاح جامعة باديا

وكان مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد شهد افتتاح مقر جامعة باديا، بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان.

 

وفي كلمته، رحب وزير التعليم العالي بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وخالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، والحضور الكبير من الوزراء والمحافظين، ورجال الأعمال، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس اهتمام الدولة برعاية ودعم التعليم العالي والبحث العلمي.

زيادة المقاعد المتوفرة للطلاب

واستعرض الوزير التطور الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال الفترة الأخيرة بفضل توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الارتقاء بجودة التعليم، والتوسع في الإتاحة، وزيادة المقاعد المتوفرة للطلاب، وتطوير البرامج الدراسية وربطها بسوق العمل، والاهتمام بالتدريب والأنشطة المقدمة للطلاب، فضلًا عن دور المؤسسات الجامعية في المشاركة بالمبادرات الرئاسية المجتمعية، مثمنًا النتائج التي حققها طلاب الجامعات في كافة المحافل الدولية.

 

وأضاف عاشور: التعليم الجامعي الخاص أصبح يمثل رافدًا هامًا داخل منظومة التعليم العالي وإضافة لدوره في المجتمع، ومع انضمام جامعة بادية اليوم، يصبح لدينا 35 جامعة خاصة بعدد كليات وصل إلى 242 كلية، وعدد برامج يبلغ 395 برنامجًا في عام 2024، مقارنة بعدد الجامعات الخاصة في عام 2014 الذي كان يبلغ 23 جامعة بعدد الكليات 132 كلية وعدد البرامج 175 برنامجًا.

 

ولفت الوزير إلى أن 80 كلية وجامعة خاصة حصلت على الاعتماد البرامجي والمؤسسي، كما حصلت جامعتان خاصتان علي اعتماد دولي من هيئات وجهات اعتماد دولية وهي QAA البريطانية وABET  الأمريكية، مع زيادة مستمرة في الأماكن المتاحة، حيث وصل العدد في العام الماضي إلى 92 ألف مقعد، وزاد عدد الأماكن المتاحة اليوم إلى 120 ألف مقعد، ما يعكس مدى نمو التعليم الخاص وجودته.

 

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التعليم العالي والبحث العلمي التعليم الجامعي التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن عاشور التعليم الجامعى الخاص

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