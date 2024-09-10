الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية إعلام جامعة القاهرة 2024-2025
أعلنت كلية إعلام جامعة القاهرة، تفاصيل المواعيد والأوراق المطلوبة من الطلبة الجدد المرشحين لدخول كلية الإعلام - جامعة القاهرة.
وأوضحت كلية الإعلام أن جميع الأسماء التي تبدأ بحرف أ إلى حرف ش سيكون موعدها غدا الأربعاء ١١-٩-٢٠٢٤، والأسماء التي تبدأ بحرف ص إلى حرف ي سيكون موعدها الخميس ١٢-٩-٢٠٢٤، وذلك بدءا من العاشرة صباحًا.
الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية اعلام جامعة القاهرة
الأوراق المطلوبة لتقديم ملفات الطلاب الجدد الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي 205/2024
البنات:-
-1- أصل شهادة الثانوية العامة
2- شهادة ميلاد حديثة
3- بطاقة الترشيح
4- عدد 8 صور شخصية
5- صورة البطاقة الشخصية
الذكور:
1- أصل شهادة الثانوية العامة
2- شهادة ميلاد حديثة
3- بطاقة الترشيح
4- عدد 8 صور شخصية
5 صورة البطاقة الشخصية
6- عدد استمارة (2) جند
7- عدد استمارة (6) او (7) جند
8-مهم جدا جدا صورة من جميع الأوراق المطلوبة بالأعلى لإرفاقها في ملف التجنيد الخاص بالذكور.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.