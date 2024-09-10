الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية إعلام جامعة القاهرة 2024-2025

أعلنت كلية إعلام جامعة القاهرة، تفاصيل المواعيد والأوراق المطلوبة من الطلبة الجدد المرشحين لدخول كلية الإعلام - جامعة القاهرة.

وأوضحت كلية الإعلام أن جميع الأسماء التي تبدأ بحرف أ إلى حرف ش سيكون موعدها غدا الأربعاء ١١-٩-٢٠٢٤، والأسماء التي تبدأ بحرف ص إلى حرف ي سيكون موعدها الخميس ١٢-٩-٢٠٢٤، وذلك بدءا من العاشرة صباحًا.

الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية اعلام جامعة القاهرة

الأوراق المطلوبة لتقديم ملفات الطلاب الجدد الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي 205/2024



البنات:-

-1- أصل شهادة الثانوية العامة

2- شهادة ميلاد حديثة

3- بطاقة الترشيح

4- عدد 8 صور شخصية

5- صورة البطاقة الشخصية



الذكور:

1- أصل شهادة الثانوية العامة

2- شهادة ميلاد حديثة

3- بطاقة الترشيح

4- عدد 8 صور شخصية

5 صورة البطاقة الشخصية

6- عدد استمارة (2) جند

7- عدد استمارة (6) او (7) جند

8-مهم جدا جدا صورة من جميع الأوراق المطلوبة بالأعلى لإرفاقها في ملف التجنيد الخاص بالذكور.