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أخبار مصر

وزير الزراعة يبحث مع سفير سيراليون بالقاهرة سبل تعزيز التعاون

وزير الزراعة، فيتو
وزير الزراعة، فيتو
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استقبل فاروق علاء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير صادق سيلا – سفير سيراليون بالقاهرة، في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة وسفراء الدول الأجنبية في جمهورية مصر العربية.

رحب وزير الزراعة بالسفير والوفد المرافق له وأكد رغبة القيادة السياسية تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الدول الافريقية، وأشار "فاروق" إلى أن مصر تولي مناخ الاستثمار اهتماما كبيرا في المجال الزراعي لجذب المستثمرين الاجانب وهناك فرص واعدة للاستثمار، في جميع الأنشطة الزراعية المختلفة.

وزير الزراعة يبحث مع سفير سيراليون بالقاهرة تعزيز التعاون

ومن جانبه أكد السفير السيراليوني أن بلاده لديها خطة واضحة لتحقيق الأمن الغذائي والتي يتم تعزيزها من خلال التعاون مع الدول التي حققت طفرة في المجال الزراعي، كما أنه يوجد عدد من بروتوكولات للتعاون بين الجانبين المصري والسيراليوني في عدة قطاعات من بينها القطاع الزراعي حيث يتم الآن الانتهاء من مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين وزارتي الزراعة بالبلدين.

كما أشار إلي الزيارات الميدانية التي قام بها في مركز البحوث الزراعية، وأثنى على التطوير المستمر والملموس في البحوث الزراعية والإنتاج الزراعي المصري.

تقديم الدعم الفني للجانب السيراليوني في المجالات الزراعية 


أكد أن التعاون والاستثمار بين الجانبين يمكن أن يكون في مجالات مثل الإنتاج السمكي وتقديم الدعم الفني للجانب السيراليوني في المجالات الزراعية خاصة في مجال إنتاج زيت النخيل والذي من الممكن إنتاجه في سيراليون وتصنيعه في مصر لإحداث التكامل بين البلدين فيما يتعلق بالتصنيع الزراعي.

وأضاف السفير السيراليوني أن بلاده تحتاج لإنشاء بنك زراعي يهتم بأمور المزارعين في سيراليون، والاستفادة من تجربة البنك الزراعي المصري للعمل علي توفير التمويل اللازم لهم كما أكد كذلك أن سيراليون يمكن أن توفر للجانب المصري احتياجاته من القمح، الذرة، والزيوت.

وفي نهاية الاجتماع وجه وزير الزراعة بدراسة كافة الملفات التي تم الاتفاق عليها مع السفير السيراليوني للبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لها على أرض الواقع، حضر اللقاء سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبعض قيادات الوزارة.

 

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