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أخبار مصر

الصحة تعلن عن وظيفة مدير شئون مالية

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو

أعلنت الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة عن حاجتها للاستفادة من عناصر جديدة للعمل كمدير لإدارة الشئون المالية والإدارية بالإدارة المركزية للمعامل عن طريق الندب أو الإعارة سواء من العاملين بديوان عام الوزارة أو من العاملين بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات.
 

الشروط المطلوبة في الوظيفة 


وقالت وزارة الصحة ضرورة أن يكون المتقدمة لشغل الوظيفة مستوفى الشروط التالية:-
● حاصل على بكالوريوس تجارة
● اجتياز المقابلة الشخصية
● إجادة العمل على الحاسب الآلي وتطبيقات ميكروسوفت
( Word-Power Point-Excel-Outlook)
● الخبرة الإدارية في مجال الشئون المالية والإدارية
 

أوضحت وزارة الصحة أن الأوراق المطلوبة تتضمن
● تقديم بيان حالة معتمد من جهة العمل موضحا به الموقف
● تقديم السيرة الذاتية

أكدت أنه على من يرغب في التقدم تسليم نسخة من الأوراق المطلوبة باليد إلى سكرتارية الإدارة المركزية للمعامل بحد أقصى 10 أيام من تاريخ نشر الإعلان على العنوان التالي:-
● الإدارة المركزية للمعامل – وزارة الصحة والسكان 19 ش الشيخ ريحان – عابدين – القاهرة.

وفي حالة القبول يجب الحصول على موافقة جهة العمل الأصلية قبل الانتداب أو الإعارة.

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الشئون الصحية الصحة والسكان بوزارة الصحة ديوان عام الوزارة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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