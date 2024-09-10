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أخبار مصر

زحام ومضايقات وخايفين على ولادنا، صرخة استغاثة من أهالي البدرشين للمطالبة بحل أزمة المواصلات

أزمة المواصلات، فيتو
أزمة المواصلات، فيتو

في زحام الحياة اليومية، ننسى أحيانًا أن أبسط الحقوق هي حق التنقل بحرية وأمان، حق الوصول إلى العمل والدراسة دون عناء، حق العيش حياة كريمة، لكن في مدينة البدرشين، يبدو أن هذا الحق البسيط تحول إلى كابوس يومي يعيشه آلاف المواطنين.

تخيل أنك تستيقظ كل يوم لتبدأ رحلة شاقة ومليئة بالتحديات، تبدأ من باب منزلك وتنتهي بموقف المواصلات، تخيل أنك تواجه زحامًا خانقًا، سائقين متلاعبين، وأسعارًا باهظة، هذا هو واقع الكثير من سكان البدرشين الذين يعانون يوميًا من أزمة مواصلات لا تنتهي، أزمة تتجاوز كونها مجرد مشكلة يومية، بل أصبحت تهدد حقهم الأساسي في التنقل بحرية وكرامة.

تقول فاطمة، موظفة في إحدى الشركات، “أضطر للاستيقاظ قبل الفجر كل يوم لأصل إلى عملي في الوقت المحدد، أواجه زحامًا شديدًا في المواصلات، وسائقين غير مهذبين يرفضون توصيلي إلى وجهتي ويقومون بتقطيع خطوط السير، أحيانًا أصل إلى العمل متأخرة وأتعرض للمساءلة، كل ذلك بسبب أزمة المواصلات التي لا تنتهي”.

ويضيف محمد: “نعيش أزمة مواصلات خانقة في مدينة البدرشين، لدرجة أننا محتاجين تأشيرة عشان نعرف نركب من المنيب للبدرشين أو العكس، وهذه الأزمة تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، حيث يتحوّل التنقل من مكان لآخر إلى كابوس حقيقي للمواطنين”. ويتابع محمد: "فبدلًا من أن تكون المواصلات وسيلة سهلة للوصول إلى العمل أو الدراسة، أصبحت مصدرًا للإزعاج والمعاناة، وذلك بسبب المخالفات المتكررة لسائقي الميكروباص الذين يتلاعبون بالأجرة ويقطعون خطوط السير، مما يضطر المواطنين إلى دفع أجرة كاملة لمسافات قصيرة".

بينما يؤكد مدحت في حديثه لفيتو أنه يضطر للاستيقاظ مبكرًا جدًا للوصول إلى عمله بسبب تأخر المواصلات، مشيرا إلى أنه يشعر بالخوف على ابنته عندما تستخدم المواصلات وحدها بسبب المضايقات والزحام المبالغ فيه.

وتتساءل الأسر في البدرشين: إلى متى ستستمر هذه المعاناة؟ ومتى ستجد الجهات المسؤولة حلًا لهذه الأزمة التي تؤثر على حياة الآلاف؟ مؤكدين أن حل أزمة المواصلات في البدرشين يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف للوصول إلى حلول عاجلة ومستدامة.

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خطوط السير حياة كريمة مدينة البدرشين البدرشين أزمة المواصلات

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