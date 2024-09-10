توجيه عاجل لوزير التموين بشأن تنفيذ طلبات مجلس النواب

عقد، اليوم الثلاثاء، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

يأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه وزير التموين إدارة الاتصال السياسى بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.