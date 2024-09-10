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أخبار مصر

مد فترة القبول بـ"الأكاديمية المصرية" والكليات العسكرية حتى 22 سبتمبر الجاري

القوات المسلحة، فيتو
القوات المسلحة، فيتو
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صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على مد فترة التسجيل على موقع تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية اعتبارًا من 12 / 09 / 2024 وحتى 20 / 09 / 2024 لطلبة الدور الثانى للثانوية العامة عام 2024 بعد ظهور النتيجة، وطلبة الثانوية العامة عام 2023.

مد فترة القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية حتى 22 سبتمبر الجاري

كذلك مد فترة سحب الملفات لطلبة الثانوية العامة لعام 2023 وعام 2024 حتى يوم 22 سبتمبر الجاري، ويتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو ( tansiq.mod.gov.eg ).

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.

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