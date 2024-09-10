التموين تتعاقد على 76 ألف طن زيت طعام لتعزيز المخزون الاستراتيجي

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الثلاثاء، على كمية 76200 طن زيت طعام خام منها كمية 69700 طن زيت عباد خام مستورد وكمية 6500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه.

وأكدت وزارة التموين أن أرصدة البلاد من الزيت التمويني 7.6 شهر، وذلك لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للبطاقات التموينية من سلعة الزيت.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفة لمدة تزيد على ستة أشهر.