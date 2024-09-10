الأربعاء 11 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التموين تتعاقد على 76 ألف طن زيت طعام لتعزيز المخزون الاستراتيجي

الاحتياطي الاستيراتيجي
الاحتياطي الاستيراتيجي من الزيت
ads

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الثلاثاء، على كمية 76200 طن زيت طعام خام منها كمية 69700 طن زيت عباد خام مستورد وكمية 6500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه.

وأكدت وزارة التموين أن أرصدة البلاد من الزيت التمويني 7.6 شهر، وذلك لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للبطاقات التموينية من سلعة الزيت.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفة لمدة تزيد على ستة أشهر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة العامة للسلع التموينية بطاقات التموين سلعة الزيت

مواد متعلقة

توجيه عاجل لوزير التموين بشأن تنفيذ طلبات مجلس النواب

وزير التموين يبحث مع بنك أبو ظبي الفرص الإستثمارية

الأكثر قراءة

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الفوز على بوتسوانا (صور)

أخبار مصر: صاحب فتوى سرقة الكهرباء يطلب مناظرة الطيب، مصير سعد الصغير، عرض خيالي للشناوي، أبرز ما جاء في مناظرة ترامب وهاريس

أشرف عبد الباقي يضع شروطا للمشاركة في فهد البطل

الطريق إلى المغرب 2025، تألق العرب بقيادة مصر وتعثر نيجيريا والكاميرون

مواطنون يشكون من عدم وجود خدمات الصرف الصحي بمنطقة الخرسا بسوهاج

نتائج مثيرة في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.. البرازيل تواصل السقوط.. باراجواي تكسر العقدة.. وكولومبيا تهزم الأرجنتين

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024

تكريم 70 متفوقا من أبناء أعضاء نادي بنها الرياضي

منوعات

المزيد

أستراليا تمنع الأطفال من مواقع التواصل الاجتماعي

سابقة هي الأولى من نوعها، قطع الكهرباء عن 11 منطقة سكنية في الكويت

جرفتها الفيضانات، حيوانات مفترسة "تتجول" في شوارع نيجيريا (فيديو)

نهاية جزر المالديف، أهم منطقة سياحية بالعالم مهددة بالاختفاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 11- 9- 2024

القاهرة 41 درجة، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 9 - 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-9-2024

المزيد

انفوجراف

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اعتراف الكافرين بقدرة الله، تفسير الشعراوي للآية 25 من سورة لقمان (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية