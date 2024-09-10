وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي

الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية رئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبى خلال زيارته إلى جمهورية مصر العربية.

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية رئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء أوجه تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبى بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، كذلك مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع الراهنة بقطاع غزة وانعكاس ذلك على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددًا من قادة القوات المسلحة المصرية، وعدد من ممثلى الاتحاد الأوروبى.