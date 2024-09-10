الأربعاء 11 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي

وزارة الدفاع، فيتو
وزارة الدفاع، فيتو

الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية رئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبى خلال زيارته إلى جمهورية مصر العربية.

 

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية رئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

 

تناول اللقاء أوجه تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبى بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، كذلك مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع الراهنة بقطاع غزة وانعكاس ذلك على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 

 

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددًا من قادة القوات المسلحة المصرية، وعدد من ممثلى الاتحاد الأوروبى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأمانة العامة لوزارة الدفاع الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول عبد المجيد صقر حرب القوات المسلحة قادة القوات المسلحة مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وزير الدفاع والانتاج الحربي

مواد متعلقة

ضابط بالقوات الجوية اليمنية: معرض مصر الدولي للطيران أقوى من بعض المعارض العالمية

منظومة متكاملة لمواجهة الطائرات المسيرة، العربية للتصنيع تكشف تفاصيل «حارس 4» (صور)

توقيع عقد تصنيع نظم دفاعية متطورة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة ELINC الصينية

شروط القبول بالمعاهد الصحية التابعة للقوات المسلحة

المتحدث العسكري: الفريق أحمد خليفة يلتقي رئيس أركان جيش البر التونسي

شروط وضوابط القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية (فيديو)

الأكاديمية العربية تعلن اليوم تفاصيل فعاليات قمة الإبداع الإعلامي

حصول 5 وحدات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة على شهادات "الأيزو" (صور)

الأكثر قراءة

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الفوز على بوتسوانا (صور)

أخبار مصر: صاحب فتوى سرقة الكهرباء يطلب مناظرة الطيب، مصير سعد الصغير، عرض خيالي للشناوي، أبرز ما جاء في مناظرة ترامب وهاريس

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

جامعة حلوان تعلن إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد

أشرف عبد الباقي يضع شروطا للمشاركة في فهد البطل

حق عبد الله لازم يرجع، تفاصيل جريمة هزت مواقع التواصل في الشرقية (صور)

اعتراف الكافرين بقدرة الله، تفسير الشعراوي للآية 25 من سورة لقمان (فيديو)

منوعات

المزيد

سابقة هي الأولى من نوعها، قطع الكهرباء عن 11 منطقة سكنية في الكويت

جرفتها الفيضانات، حيوانات مفترسة "تتجول" في شوارع نيجيريا (فيديو)

نهاية جزر المالديف، أهم منطقة سياحية بالعالم مهددة بالاختفاء

نهاية مأساوية لمتسلق فوق قمة جبل روزا في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 11- 9- 2024

القاهرة 41 درجة، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 9 - 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-9-2024

المزيد

انفوجراف

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اعتراف الكافرين بقدرة الله، تفسير الشعراوي للآية 25 من سورة لقمان (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية