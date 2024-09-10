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أخبار مصر

تحذير من الأتربة العالقة غدا فى هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أتربة عالقة نهار الغد على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

حالة الطقس غدا الأربعاء 11- 09- 2024 في محافظة الفيوم

حالة الطقس غدا الثلاثاء 10- 09- 2024 في محافظة الفيوم


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى:  28

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 36

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

درجة الحرارة الصغرى: 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى: 29
 

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