جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية لحزب الله
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن طائراته هاجمت مباني عسكرية لحزب الله في منطقة الطيبة جنوب لبنان.
ويأتي ذلك بعدما أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن استهداف مبنيين يستخدمهما الجنود الإسرائيليون في مستوطنة شتولا بالصواريخ الموجهة، وأكد أنه أصابهما بشكل مباشر.
حزب الله يقصف تجمعا لجنود الاحتلال بالصواريخ
وجاء في بيان حزب الله، أنه قصف انتشارا لجنود العدو في محيط ثكنة زرعيت بصاروخ بركان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.