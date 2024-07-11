جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن طائراته هاجمت مباني عسكرية لحزب الله في منطقة الطيبة جنوب لبنان.

ويأتي ذلك بعدما أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن استهداف مبنيين يستخدمهما الجنود الإسرائيليون في مستوطنة شتولا بالصواريخ الموجهة، وأكد أنه أصابهما بشكل مباشر.

حزب الله يقصف تجمعا لجنود الاحتلال بالصواريخ

وجاء في بيان حزب الله، أنه قصف انتشارا لجنود العدو في محيط ثكنة زرعيت بصاروخ بركان.

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