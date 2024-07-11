الخميس 11 يوليو 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: فشلنا في الدفاع عن مواطني إسرائيل في 7 أكتوبر

دانيال هاجاري، فيتو
دانيال هاجاري، فيتو

قال المتحدث باسم  جيش  الاحتلال  الإسرائيلي دانيال هاجاري: فشلنا في الدفاع عن مواطني إسرائيل في 7 أكتوبر ولم نكن مستعدين.

جيش الاحتلال يعترف بفشله في عملية طوفان الأقصى 

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال:" 7 أكتوبر من الأيام الصعبة على إسرائيل، والجيش فشل في حماية مستوطنة بئيري، وفي الأشهر القادمة سنعرض نتائج كل التحقيقات".

وتابع:"رغم شجاعة الجنود في القتال فإن أخطاء عديدة ارتُكبت وعلينا الاعتراف بذلك. وسكان مستوطنة بئيري واجهوا العدو وحدهم طوال ساعات وقد فشلنا".

واستطرد:"لم يتم التنسيق بين الوحدات، وقد أدى ذلك إلى تجمعها بمدخل المستوطنة وحال دون دخولها. وتم إطلاق قذائف دبابة على منزل في بئيري للضغط على مقاتلي حماس لإطلاق سراح الرهائن".

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جيش الاحتلال طوفان الأقصى حماس إسرائيل

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