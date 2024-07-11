الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسؤولون إسرائيليون ينتقدون طريقة تعامل الجيش مع حزب الله

حزب الله،فيتو
حزب الله،فيتو

انتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون سلوك الجيش، لأنه في تناقض صارخ مع ادعاءات كبار الضباط بأنهم سيتجنبون خلق معادلات دائمة مع حزب الله، وفق ما أورده موقع "واللا"، اليوم الأربعاء.

وقال الموقع العبري إن حزب الله نجح في إنتاج معادلات دائمة، كما هو الحال في الرد على الهجمات المؤلمة في جنوب لبنان.

ولفت الموقع إلى استهداف القيادي البارز في حزب الله، ياسر نمر قرنبش، الذي كان يستقل سيارة في القسم السوري، على طريق دمشق - بيروت، إذ وجهت أصابع الاتهام اللبنانية إلى إسرائيل.

وكان قرنبش أحد الحراس الشخصيين لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، وعلى مر السنين ترسخ في السلك العسكري، وتولى عدة مناصب قيادية.

وأوضح الموقع أن هذا ليس إحباطًا مثيرًا، لكن له رمزية وأثر أخلاقي على أرض الواقع، إذ استطاعت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، أن تثبت مرة أخرى الحدة والاحترافية في عملياتها.

ورغم المستوى العالي لحزب الله ومحاولاتها الدائمة لتجنب التعرض لهجمات، تتجلى في منع استخدام الأجهزة الخلوية تجنبًا للاستهداف، فإن قرنبش هو العنصر رقم 367 في م حزب الله الذي قُتل منذ بداية الحرب، وهذا لا يشمل أكثر من 150 ناشطًا قُتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في لبنان، بحسب موقع "واللا".

تقرير عبري: انفجار 3 طائرات مسيرة أطلقها حزب الله في هضبة الجولان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاستخبارات العسكرية إسرائيل أمين عام حزب الله حسن نصر الله حزب الله حسن نصر الله حزب الله

مواد متعلقة

تقرير عبري: انفجار 3 طائرات مسيرة أطلقها حزب الله في هضبة الجولان

حزب الله يلجأ للتقنيات القديمة للتغلب على تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية

الأكثر قراءة

الدبلومات الفنية 2024، رابط سريع للحصول على النتيجة برقم الجلوس

الحكومة تكشف عن تحريك محدود وتدريجي في أسعار الوقود والكهرباء

بالرابط الرسمي، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار منتجات الألبان في الأسواق

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الأول برقم الجلوس

الحالة الصحية لـ أحمد سليمان بعد إجرائه جراحة في القلب لمدة 8 ساعات

آخر كلام، الكهرباء تعلن موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال بشكل نهائي (فيديو)

يورو 2024، إنجلترا تخطف فوزا قاتلا أمام هولندا وتتأهل لمواجهة إسبانيا في النهائي

منوعات

المزيد

اعتقال رجل حاول تهريب 100 أفعى في سرواله

السعودية تكشف ملامح أطول برج رياضي في العالم (صور)

الملك تشارلز يعرض دبدوبا للبيع مقابل 275 جنيها إسترلينيا

رئيس بلدية فرنسية يأمر رجال الدين بالتفرغ للدعاء لوقف المطر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 10-7-2024 في السوق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلية

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 10- 07- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 10-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

حذر من حرب إقليمية شاملة.. تصريحات هامة لوزير الخارجية بشأن غزة ولبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مكانة المتقين، تفسير الشعراوي للآية 198 من سورة آل عمران (فيديو)

تفسير حلم المدرس في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

الكافرون بالآخرة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 22 بسورة النحل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية