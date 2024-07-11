مسؤولون إسرائيليون ينتقدون طريقة تعامل الجيش مع حزب الله

انتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون سلوك الجيش، لأنه في تناقض صارخ مع ادعاءات كبار الضباط بأنهم سيتجنبون خلق معادلات دائمة مع حزب الله، وفق ما أورده موقع "واللا"، اليوم الأربعاء.

وقال الموقع العبري إن حزب الله نجح في إنتاج معادلات دائمة، كما هو الحال في الرد على الهجمات المؤلمة في جنوب لبنان.

ولفت الموقع إلى استهداف القيادي البارز في حزب الله، ياسر نمر قرنبش، الذي كان يستقل سيارة في القسم السوري، على طريق دمشق - بيروت، إذ وجهت أصابع الاتهام اللبنانية إلى إسرائيل.

وكان قرنبش أحد الحراس الشخصيين لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، وعلى مر السنين ترسخ في السلك العسكري، وتولى عدة مناصب قيادية.

وأوضح الموقع أن هذا ليس إحباطًا مثيرًا، لكن له رمزية وأثر أخلاقي على أرض الواقع، إذ استطاعت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، أن تثبت مرة أخرى الحدة والاحترافية في عملياتها.

ورغم المستوى العالي لحزب الله ومحاولاتها الدائمة لتجنب التعرض لهجمات، تتجلى في منع استخدام الأجهزة الخلوية تجنبًا للاستهداف، فإن قرنبش هو العنصر رقم 367 في م حزب الله الذي قُتل منذ بداية الحرب، وهذا لا يشمل أكثر من 150 ناشطًا قُتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في لبنان، بحسب موقع "واللا".