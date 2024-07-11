جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة 12 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس بإصابة 12 عسكريا خلال 24 ساعة من بينهم 7 أصيبوا بمعارك قطاع غزة.
خسائر جيش الاحتلال بغزة
وبالأمس الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال إصابة 12 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية 10 منهم في قطاع غزة.
ومن جانبها ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن جنديين إسرائيليين أصيبوا بجروح خطيرة بانفجار عبوة ناسفة خلال هجوم على حي الصبرة بغزة.
عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال
ومن ناحية أخرى، أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة هندسية راجلة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح في حي البرازيل شرق رفح.
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