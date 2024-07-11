خروج 75% من المؤسسات الصحية بالسودان عن الخدمة

كشف رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان بيير دوربس، عن خروج 75% من المؤسسات الصحية عن العمل، لافتًا إلى أن الوضع الإنساني حرج جدًا.

أسوأ أزمة نزوح في العالم

وأضاف أن السودان يواجه أسوأ أزمة نزوح في العالم بسبب الحرب. مشيرا إلى أن أغلب النازحين يقيمون في المدارس، ما يؤثر على مستقبل الأطفال في التعليم.

وقال: واجبنا تقديم المساعدات لملايين المحتاجين من ضحايا القتال في السودان.

وأوضح دوربس في تصريح إعلامي ببورتسودان أن الأوضاع الإنسانية سيئة من كل الجوانب.