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سياسة

متخصص في الشأن الأفريقي يكشف أسباب زيارة آبي أحمد إلى السودان

البرهان وابى احمد،فيتو
البرهان وابى احمد،فيتو

أثارت زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي إلى السودان جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، حيث أشار الباحث المتخصص في الشأن الإفريقي، محمد الجزار، إلى عدة دلالات وتأثيرات محتملة لهذه الزيارة.

وفي تصريحاته لـ "فيتو"، أوضح الجزار أن الزيارة تأتي في سياق محاولات تأمين حدود إثيوبيا، خاصة بعد نقل قوات الدعم السريع السودانية إلى ولاية القضارف، التي تستضيف عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين المعرضين لخطر الاستهداف.

وأشار الجزار إلى أن الزيارة تهدف أيضًا إلى ممارسة ضغوط على الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، للتخلي عن منطقة الفشقة المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا، خاصة بعد دخول ميليشيات فانو الإثيوبية للمنطقة مؤخرًا.

وأضاف الباحث أن من بين الدلالات الأخرى للزيارة، استقطاب السودان لدعم إثيوبيا في أزمة سد النهضة، وضمان عدم تدخل القوى الإقليمية الأخرى في الدعم لميليشيات الدعم السريع، بالإضافة إلى تعزيز دور إثيوبيا الإقليمي وإبعاد الجانب العربي عن تسوية الأزمة في السودان، وخاصة مصر.

واختتم الجزار بالتأكيد أن هذه الزيارة تعكس رغبة إثيوبيا في تحقيق مكاسب تتفق مع رؤيتها لوقف الحرب في السودان، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها الإقليمية أمام حلفائها الغربيين.

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