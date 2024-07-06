السبت 06 يوليو 2024
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خارج الحدود

الاتحاد الأفريقي: نسعى إلى إنهاء الأزمة في السودان

حرب السودان،فيتو
حرب السودان،فيتو

قالت نائب رئيس لجنة الاتحاد الافريقي المعنية بالسودان اسبيشيوزا مانديرا، في مؤتمر القوي السياسية والمدنية السودانية إن المؤتمر يهدف الى إنهاء الازمة في السودان وتقريب وجهات النظر بين السودانيين.


وأضافت مانديرا أن المؤتمر ينعقد في إطار رغبة دول جوار السودان والدول الصديقة في إنهاء الأزمة.

 

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لجنة الاتحاد الافريقي المعنية بالسودان السوان نائب رئيس لجنة الاتحاد الافريقي الازمة في السوان

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