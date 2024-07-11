466 شهيدا و1438 مصابا في لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي

كشفت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس، عن عدد الشهداء والجرحى نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي الذي يستهدف عدة قرى في جنوب لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وقالت الوزارة في بيان إنه "متابعة للعدوان الاسرائيلي على لبنان، فإن التقرير التراكمي للطوارئ الصحية حتى يوم 9 يوليو 2024، يكشف تسجيل 1438 إصابة، و466 شهيدا".

التصعيد بين حزب الله وإسرائيل

وبلغ التصعيد بين إسرائيل وحزب الله مسافات أعمق على ضفتي الحدود، حيث استهدف جيش الاحتلال بلدات في عمق الجنوب وفي البقاع في شرق لبنان، في حين أعلن "حزب الله" قصف قاعدة تخزين ذخيرة قرب طبريا، التي قال الإعلام الإسرائيلي إنه أعمق قصف حتى الآن، ويناهز الـ60 كيلومترا، فضلا عن قصف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في الجولان السوري المحتل.

5450 عملية إطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل من لبنان

ومنذ بداية الحرب، رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي 5450 عملية إطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، بما في ذلك 50 عملية إطلاق في يوم واحد خلال يونيو الماضي.

كما أفاد مركز ألما للأبحاث والتعليم الإسرائيلي بأن الغالبية العظمى من عمليات الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب كانت صواريخ مضادة للدبابات باتجاه المناطق الأقرب إلى الحدود.

أما في شهر مارس، فزاد استخدام "حزب الله" للطائرات المسيرة بشكل مطرد.