الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

466 شهيدا و1438 مصابا في لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

 كشفت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس، عن عدد الشهداء والجرحى نتيجة الغارات والقصف الإسرائيلي الذي يستهدف عدة قرى في جنوب لبنان منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان. 

وقالت الوزارة في بيان إنه "متابعة للعدوان الاسرائيلي على لبنان، فإن التقرير التراكمي للطوارئ الصحية حتى يوم 9 يوليو 2024، يكشف تسجيل 1438 إصابة، و466 شهيدا".

التصعيد بين حزب الله وإسرائيل

وبلغ التصعيد بين إسرائيل وحزب الله مسافات أعمق على ضفتي الحدود، حيث استهدف جيش الاحتلال بلدات في عمق الجنوب وفي البقاع في شرق لبنان، في حين أعلن "حزب الله" قصف قاعدة تخزين ذخيرة قرب طبريا، التي قال الإعلام الإسرائيلي إنه أعمق قصف حتى الآن، ويناهز الـ60 كيلومترا، فضلا عن قصف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في الجولان السوري المحتل.

5450 عملية إطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل من لبنان

ومنذ بداية الحرب، رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي 5450 عملية إطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، بما في ذلك 50 عملية إطلاق في يوم واحد خلال يونيو الماضي.

كما أفاد مركز ألما للأبحاث والتعليم الإسرائيلي بأن الغالبية العظمى من عمليات الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب كانت صواريخ مضادة للدبابات باتجاه المناطق الأقرب إلى الحدود.

أما في شهر مارس، فزاد استخدام "حزب الله" للطائرات المسيرة بشكل مطرد.

جيش الاحتلال: إصابة 12 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية

جيش الاحتلال: أوامر إخلاء تشمل عددا من الأحياء في قطاع غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

لبنان وزارة الصحة اللبنانية البقاع إسرائيل وحزب الله حزب الله إسرائيل

مواد متعلقة

الجيش الإسرائيلي: إصابة مجندة إثر إطلاق 3 مسيرات من لبنان سقطت في الجولان

وزير الخارجية يؤكد الدعم المصري الكامل لاستقرار لبنان وصون سيادته

وزير الخارجية يكشف السبب الحقيقي وراء تصعيد الأحداث فى لبنان والبحر الأحمر

إطلاق 30 صاروخا من لبنان تجاه مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل

الأكثر قراءة

اصطدام قطار بسيارة نقل على خط مرسى مطروح - القاهرة

تفاصيل مقتل موظف بمحكمة جنوب المنصورة على يد 5 أشخاص.. المتهمون غدروا به بعد جلسة صلح عرفية.. وزوجة الضحية تطالب بالقصاص (فيديو)

لعنة الكرسي في البيت الأبيض.. الأمراض المميتة كابوس يلاحق أغلب رؤساء الولايات المتحدة (فيديوجراف)

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس

إحباط تهريب 1000 سبيكة فضة بحوزة راكب بمطار القاهرة

بحضور 6 وزراء، لجنة دراسة برنامج الحكومة بالبرلمان تستكمل اجتماعاتها

ضبط كميات ضخمة من القمح المهرب في حملة تموينية مفاجئة بالجيزة (صور)

واشنطن بوست: وقف إطلاق النار بغزة أصبح في متناول اليد

منوعات

المزيد

روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

تسريبات جديدة من موقع تصوير فيلم Superman

مجزرة في المدرجات، مشاجرة بالأيدي بين نونيز وجماهير كولومبيا، وكونميبول يحقق (فيديو)

حرب النجوم، مشروع كوري جنوبي يستهدف مسيرات كوريا الشمالية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس

سعر الدولار في 10 بنوك مصرية صباح اليوم الخميس 11 يوليو 2024

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 11-7-2024 في الأسواق

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 11 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

لعنة الكرسي في البيت الأبيض.. الأمراض المميتة كابوس يلاحق أغلب رؤساء الولايات المتحدة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا يفعل المسلم لكي يكون من المفلحين؟ محمد سيد طنطاوي يرد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية