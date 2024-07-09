إطلاق 30 صاروخا من لبنان تجاه مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل
أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بإطلاق أكثر من 30 صاروخا من جنوب لبنان تجاه مواقع إسرائيلية في الجولان السوري المحتل.
ودوت صافرات الإنذار في مواقع عدة بـ الجولان السوري المحتل.
حزب الله يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية
وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" عن عدة عمليات نفذها ضد مواقع عسكرية إسرائيلية طالت تجهيزات تجسسية في موقع الراهب وقاعدة نيمرا غرب طبريا ومقر عمليات جوية في قاعدة ميرون.
وقال الحزب اللبناني في بيانات منفصلة: "استهدف المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:45 صباح اليوم، التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها".
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