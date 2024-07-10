الأربعاء 10 يوليو 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: أوامر إخلاء تشمل عددا من الأحياء في قطاع غزة

مدينة غزة، فيتو
مدينة غزة، فيتو

أفادت القناة الـ 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي قولها إن "أوامر الإخلاء تقتصر على سكان عدد من أحياء مدينة غزة والأماكن المحيطة، التي يعمل فيها الجيش وتنطلق منها الصواريخ حركة حماس.

وكان طائرات جيش الاحتلال قد ألقت منشورات تدعو سكان مدينة غزة للنزوح جنوبا بعد أن وصفتها بأنها منطقة قتال خطيرة، في حين قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن آلاف المواطنين في قطاع غزة اضطروا للنزوح من دون معرفة وجهتهم.

جيش الاحتلال، فيتو

منشورات الاحتلال  تطالب بإخلاء مدينة غزة  

وفي السياق نفسه قالت وزارة الداخلية في غزة إن منشورات الاحتلال التي تطالب المواطنين في مدينة غزة بترك منازلهم تأتي ضمن الإرهاب النفسي، محذرا من الاستجابة لوسائل الإرهاب النفسي، مضيفة أن ما يدّعيه الاحتلال من ممرات آمنة هي ممرات للموت.

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