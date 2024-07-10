كلمة الرئيس الأمريكي خلال قمة حلف شمال الأطلسي (بث مباشر)
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن حلف شمال الاطلسي "الناتو" أصبح الآن أكثر قوة من ذي قبل.
وقال خلال كلمته اليوم الأربعاء خلال اليوم الأول للاجتماع الـ75 من قمة الناتو في واشنطن: يجب أن نواصل تعزيز قدراتنا العسكرية.
ولفت قائلا: استثمرنا حوالي 30 مليار دولار في الإنتاج الدفاعي.. جميعنا ملتزم بدعم الناتو لتعزيز قدراته في مواجهة التهديدات.
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