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ثقافة وفنون

إبراهيم فايق VS هاني حتحوت، منافسة مهنية في إعلام الإنسانية

إبراهيم فايق وهاني
إبراهيم فايق وهاني حتحوت

من بين الجوانب التي كشفتها أزمة وفاة اللاعب أحمد رفعت والذي أوجع قلوب الجماهير بمختلف انتماءاتها، أن لدينا أصواتا إعلامية رياضية بخير، والمفرح أنها في فئة الشباب. 


 حلقة أحمد رفعت مع إبراهيم فايق

على مدار أيام الأزمة كان الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق على قدر الحدث الجلل الذي هز القلوب، وهو من فتح الهواء لرفعت قبل موته بأسبوعين ليبوح رفعت بأوجاعه ويشير بإصبعه إلى من أوجعوه وآذوه ثم يرحل بعدها.

بعد رحيله أبى إبراهيم فايق إلا أن يواصل بحثه عن الحقيقة وفتح الهواء على قناة mbc  مصر 2 على مدار حلقة كاملة، استضاف فيها نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الراحل والذي كان قد أشار إليه رفعت بأن نادر لديه جزء من الحقيقة.

قدم إبراهيم حلقة موجعة ظل يبكي هو ونادر في أغلبها، وأفسح فيها المجال أيضا لأحمد دياب رئيس رابطة الأندية ورئيس شركة الكرة السابق في مودرن فيوتشر، لكي يرد على ما وجه إليه في هذه الأزمة، مثل ما أفسح الهواء أيضا لمحامي رفعت وشقيقه، وللمتحدث باسم وزارة الرياضة، ولكل طرف له علاقة بالأمر.

حظيت هذه الحلقة بردود أفعال واسعة وتفاعل على أكبر نطاق وعدت من أفضل الحلقات الرياضية المؤثرة والمبكية في آن واحد.

كانت حلقة مرهقة للجميع حتى إن مقدمها أعلن في نهايتها أنه لا يريد أن يمارس مهنة الإعلام مرة أخرى، واستراح في اليوم الثاني لعله يهدأ قليلا ويلتقط أنفاسه ويحبس دموعه.

 

هاني حتحوت يواجه نبيل دعبس 

ومثل ما ظهرت قوة ومهنية إبراهيم فايق في هذه الأزمة، ظهر أيضا الإعلامي الرياضي هاني حتحوت وقدم تغطية مهنية على قناة صدى البلد، أرضى بها ضميره، وظل يفتش ويبحث ويطارد الحقيقة.

وخلال مداخلة هاتفية مع رئيس نادي مودرن سبورت ولدي دعبس أرهقه حتحوت بالأسئلة، وظل يطارده على الهواء في محاولة للوصول إلى بعض الخيوط التي تكشف عن الحقيقة، لدرجة أن دعبس “فرفر” منه في نهاية المداخلة وتهرب من بعض الأسئلة، وفي اليوم الثاني أعلن استقالته من رئاسة النادي، وتنازله عن حصته لصالح الملاك السابقين، متهما الإعلام بعدم المهنية والسعي للإثارة.

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