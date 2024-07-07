وليد دعبس يهاجم إبراهيم فايق ويكشف القصة الكاملة بشأن أزمة أحمد رفعت

أحمد رفعت، وصف الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، حلقة الإعلامي إبراهيم فايق ونادر شوقي وكيل اللاعب الراحل أحمد رفعت بـ"التمثيلية السخيفة".

تمثيلية سخيفة في حلقة نادر شوقي وإبراهيم فايق

نادر شوقي وحلقة إبراهيم فايق، فيتو

وقال وليد دعبس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "ما حدث أمس في حلقة إبراهيم فايق مع نادر شوقي تمثيلية سخيفة لا تليق بمذيع كنت أقول إنه مذيع عنده مصداقية متكاملة ولكنه ظهر عكس ذلك"- حسب قوله.



حقائق أزمة أحمد رفعت يرويها وليد دعبس

وتابع: "إبراهيم فايق جاب وكيل أحمد رفعت ولما جاب رئيس نادي جاب رئيس نادي إنبي، مجابش رئيس نادي اللاعب موضوع مبالغ فيه ومتقالش فيه الحقائق كلها لأن الحقائق كلها موجودة عندنا إحنا بس".

استبعاد وليد دعبس من حلقة إبراهيم فايق ونادر شوقي

ولفت: "جمعنا نقاش حاد مع إبراهيم فايق لأنه رفض وجودي في الحلقة وكان رده انت مش طرف إحنا بنتكلم عن الإدارة السابقة، وهنا أؤكد بإنه واضح أن الموضوع كان متركز وله هدف".

أحمد رفعت، فيتو

القصة والحقيقة الكاملة في ملابسات أزمة أحمد رفعت

ولفت: "مفيش حد هيخاف على أحمد رفعت أكتر ما احنا خوفنا عليه، لا أحد يزايد على إننا وقفنا معاه من أول ثانية لآخر ثانية حتى في مشكلة التجنيد، وكيله يدعى بطولة زائفة احنا الوحيدين إللي وقفنا مع أحمد رفعت بدون منفعة، وكيله كان معه من أجل المنفعة".

وتابع: "قبل تولي المسئولية في نادي مودرن جاء عرض من الوحدة الإماراتي بمليون دولار للاعب أحمد رفعت جابه نادر شوقي وفضل يزن في الموضوع وأحمد رفعت أيضا كان عايز يروح الإمارات بأي طريقة، فالنادي أرسل لوزارة الشباب والرياضة توضيح بشأن سفره والوزارة أرسلت قرارا وزاريا بمد فترة خروجه بعد مباراة إفريقيا أي أن اللاعب حصل على 3 أشهر ويحصل على تصريح كل 3 شهور، وهذا ورق غير مزور"

أزمة تجنيد أحمد رفعت وخروجه للإمارات



وواصل: "في حالة المد اللي تمت دي كان مسئولية وزارة الشباب والرياضة هي من ترسل للتجنيد وتأخذ الرد وترسله إلي النادي ومعنا صورة من الخطاب المرسل من الوزارة إلي الأمانة العامة للقوات المسلحة بشأن مد فترة تواجد أحمد رفعت في الإمارات كفترة معايشة 3 أشهر، الأمانة العامة للقوات المسلحة رفضت المد وهذه هي المشكلة، ولما عاد اللاعب لمصر قعد من شهر يناير حتى سبتمبر وظل يلعب ولما جينا نسفره أفريقيا قالوا لأ مينفعش نسفره لأن عنده مشكلة في التجنيد وجبت أحمد رفعت وحكالي القصة وقلت له انت ليه من شهر 1 إلي شهر 9 مروحتش ليه سلمت نفسك".

أحمد رفعت، فيتو

قضية أحمد رفعت في القضاء العسكري وموقف اللاعب

وأشار: "أحمد رفعت كان عنده تخوف إنه يسلم نفسه لوحدته العسكرية، هو كان آماله كلها إنه يحترف برة وبناءً عليه راح سلم نفسه هناك والأمر الطبيعي لما يسلم نفسه يروح السجن والموقف النبيل للجيش وضعوه في جهاز الرياضة العسكري وكان قاعد في معيشة مناسبة ومجهزة بشكل لائق في فندق جهاز الرياضة العسكري وكان يتدرب مع فريق طلائع الجيش على أساس الحفاظ على لياقته، وخلال تلك الفترة كان هناك تحقيق مع اللاعب بشأن تهربه من التجنيد وتم عمل قضية في القضاء العسكري وقمنا بتكليف 2 محامين له وفضلنا في الجلسات لحد لما حكم في الجلسات بإنه أخذ سنة سجن، تقدمنا بمذكرة وساعدنا فيها طلائع الجيش وتم قبولها لحد لما تخيف العقوبة من سنة إلي شهرين والشهرين كانوا في جهاز الرياضة العسكري، وتم معاملته في القوات المسلحة أحسن معاملة ولا راح يوم سجن ولا اتبهدل، وإحنا وقفنا معاه وهو كانت نيته ميكملش معانا وعايز يحترف، وخلال فترة الشهرين كنت أتواصل معه يوميا لأن كان متضايق فكنت أنصحه بالصبر وإن الأمور ستنتهى سريعا"



واختتم وليد دعبس حديثه: "ما يحدث متاجرة بعد وفاة أحمد رفعت وعايز أقول للناس إن أي حد خاطئ في الموضوع إحنا أول ناس كنا هنطالب بالقصاص منه".