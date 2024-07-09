أعلن انسحابه من المشهد الرياضي، دعبس: "تصريحاتي بشأن أحمد رفعت تعرضت للتحريف"

أكد وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت السابق، أنه تم تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب الفريق.

وأعلن وليد دعبس أيضا انسحابه من المشهد الرياضي في مصر، وتوجيه الشكر للشعب المصري.

كما أعلن تعزية أسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية وبدون أي صفة رسمية لتقديم العزاء الواجب.

استقالة وليد دعبس ومجلسه

واعلن مجلس ادارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس تقديم استقالته من رئاسة النادي وترك مهام ادارته للمجلس السابق اثر الازمة المشتعلة بمن المتسبب بوفاة اللاعب احمد رفعت لاعب الفريق.

قرارات مودرن سبورت

أحمد رفعت، أصدر مجلس إدارة نادي مودرن سبورت بيانا رسميا يتضمن استقالة وليد دعبس من رئاسة النادي وعدد من القرارات إثر التصريحات الأخيرة التي أعقبت وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وجاء في نص البيان:

"وبناء على ماسبق فقد أصدرنا القرارات التالية التي لا رجعه فيها:

١ - تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي مودرن سبورت نظرًا لما تعرض له سيادته من تشويه لشخصه ولكيان النادى وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.

٢ - قرر السادة ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.

٣. تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار السيد وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٣.

ختامًا.. يتوجه الدكتور وليد دعبس بالشكر للشعب المصري ويعتذر عن محاولة تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام وينسحب من المشهد الرياضي في مصر، ويعلن تعزية أسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية وبدون أي صفة رسمية لتقديم العزاء الواجب.

والله خير شاهدا ووكيلا".

تصريحات دعبس تفجر حالة من الغضب

وأثارت تصريحات وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت “فيوتشر سابقا” بشأن قضية وفاة أحمد رفعت حفيظة وغضب الكثيرين الذين رأوا فيها عدم مراعاة لحرمة الموت وعدم مراعاة للاعب وأسرته الذي حاول المساس به لصالح ناديه والمتهمين بالتسبب في وفاة اللاعب بعد تصريحات نادر شوقي وكيل أحمد رفعت.

وفجر مسئول بنادي الوحدة الإماراتي مفاجأة من العيار الثقيل بالإدلاء بتصريحات أحرجت مسئولي نادي فيوتشر، حيث كذب ما صرح به أحمد دياب رئيس رابطة الأندية والذي كان يشغل منصب رئيس شركة الكرة بنادي مودرن سبورت سابقا بشأن صفقة انتقال رفعت للفريق الإماراتي وكذب أيضا دعبس بشأن تصريحاته التي ألمحت إلى سمعة اللاعب الأخلاقية.

مشادة كلامية بين دعبس وحتحوت

وشهدت حلقة برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت انفعالًا ومشادة كلامية من وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، أثناء الحديث بشأن ملف اللاعب الراحل أحمد رفعت.

وقال وليد دعبس في تصريحاته: "الموضوع فيه لبس.. هو ابني أنا غلط وأحمد متعملش أي إجراء معاه غير كل خير ليه ولأسرته ولأي حد بيحبه.. غير كده وكده مفيش برنامج لم أتحدث فيه إلا بالخير عن أخلاقيات أحمد رفعت".

وأضاف وليد دعبس: "لو عمال تاخد في كلام أحمد رفعت كله نسيت ليه إنه قال الراجل ده مش رئيس نادي ده أبويا".

ليرد هاني حتحوت: “لأني ببساطة واقف عند نقطة واحدة وهي الضغط على رفعت وأدى بحسب اللاعب إلى وفاته.. أنا ميهمنيش الكويس اللي في القصة اللاعب قال أنا هموت”.