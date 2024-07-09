الاحتلال يفرج عن الأسير الصحفي معاذ عمارنة بعد 9 أشهر من الاعتقال (صور)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أفرجت، اليوم الثلاثاء، عن الأسير الصحفي معاذ عمارنة، بعد انتهاء فترة اعتقاله الإداري من سجن النقب، على حاجز الظاهرية، جنوبي مدينة الخليل.

ونُقل عمارنة إلى مستشفى الحسين الحكومي في بيت جالا بـ بيت لحم، من أجل توقيع الكشف الطبي عليه، بسبب حالته الصحية التي أفرج عنه فيها.

الإفراج عن الصحفي معاذ عمارنة

وكان عمارنة قد اعتقل من منزله في مخيم الدهيشة، جنوبي بيت لحم، بعد السابع من أكتوبر الماضي، وأمضى 9 أشهر في الاعتقال الإداري.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة الإفراج عن عمارنة وهو يقول إنه لن يستطيع مصافحة أحد بسبب إصابته بمرض جلدي.

يُذكر أن معاذ عمارنة فقد عينه اليسرى في أثناء تغطيته الصحفية في الخليل، حيث أطلق قناص من جيش الاحتلال رصاصة استقرت في جمجمته.