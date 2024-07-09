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خارج الحدود

وزير دفاع الاحتلال يصادق على استدعاء اليهود الحريديم للجيش

اليهود الحريديم،
اليهود الحريديم، فيتو

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الثلاثاء بأن وزير دفاع جيش الاحتلال يوآف جالانت صدق على بدء استدعاء اليهود المتدينين "الحريديم" للخدمة العسكرية خلال مدة شهر بسبب احتياجات عملياتية لمزيد من الجنود.

جيش الاحتلال يخطط لتجنيد 3000 من الحريديم

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية مساء الثلاثاء الماضي أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى تجنيد 3000 من الحريديم وفقا لما تم تحديده كهدف لهذا العام.

وزير دفاع الاحتلال، فيتو

وكان اليهود المتشددون – الحريديم – قد أشعلوا النيران الأحد الماضي خلال مظاهرة في القدس المحتلة رفضًا للتجنيد بجيش الاحتلال.

كما هاجم مجموعات من المستوطنين "الحريديم" الوزير السابق بحكومة الاحتلال "يعكوف ليتسمان"، خلال مسيرة ضد التجنيد بالجيش، ويحطمون زجاج سيارته.

كما نظم متظاهرون إسرائيليون، مساء  الأحد، تظاهرة أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في قيسارية يطالبون بمحاكمته.

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن احتجاجات السبت غير مسبوقة، حيث اندلعت التظاهرات في 80 موقعا داخل البلاد للمطالبة بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

تقرير عبري: الجيش الإسرائيلي يسعى لتجنيد 3000 من الحريديم

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