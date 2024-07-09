الثلاثاء 09 يوليو 2024
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خارج الحدود

حماس: منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية جريمة تأتي استكمالا لحرب الإبادة الجماعية

حماس، فيتو
حماس، فيتو

قالت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، إن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة جريمة صهيونية تأتي استكمالا لحرب الإبادة الجماعية".

منع إدخال المساعدات لقطاع غزة

ولفتت الحركة خلال بيان إلى تواصل حرب التجويع ينذر بكارثة إنسانية وعلى المجتمع الدولي إرغام الاحتلال على إدخال المساعدات دون عوائق.

من ناحية أخرى، أكد مصدر رفيع المستوى أن هناك اتفاقا حول الكثير من النقاط في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، مشيرا إلى استئناف المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل غدا بالدوحة وفي القاهرة بعد غد.
 

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