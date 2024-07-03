الأربعاء 03 يوليو 2024
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محافظات

ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي بمبادرة "نحو حياة تكنولوجية أفضل" بالوادي الجديد

جانب من المبادرة،فيتو
جانب من المبادرة،فيتو
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أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، على مواصلة فعاليات  مبادرة نحو حياة تكنولوجية أفضل والتى يجرى تنفيذها بالتعاون مع  مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية، فى إطار  خطة العمل  للأنشطة الصيفية والاستغلال الأمثل للإجازة.


وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلي تنفيذ ورشة عمل تدريبية حول كل ماهو جديد عن الذكاء الاصطناعي.

وقال وكيل التعليم، إن المبادرة تستهدف تلاميذ المرحلة الإبتدائية من الصف الثالث حتى السادس الابتدائى وتهدف إلى تدريب الطلاب  على مبادىء الحاسب الآلي وكيفية محاكاة سوق العمل 
 

 

ومن جانبها أكدت الدكتورة مي عبداللطيف منسق المبادرة ومسئول شركة مايكروسوفت بمركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، أن الهدف من المبادرة تدريب الطلاب منذ الصغر على مبادىء الحاسب الالي وكيفية محاكاة سوق العمل والتعرف على ما هو جديد فى الذكاء الاصطناعي والأمن   السيبرانى.


ولفتت منسق المبادرة، إلي أن مدة التدريب: 4 أسابيع بواقع ٣ أيام فى الأسبوع ( فترة صباحية ) بمقر بالمركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة.

وأكدت أن شروط الإلتحاق بالبرنامج تتضمن

- أن يكون الطالب مقيد من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي 
٢- أسبقية التسجيل على الرابط المرفق وكتابة البيانات بشكل صحيح  

٤- رقم التليفون الذكى به تطبيق  واتساب للإنضمام لجروب التدريب  

للتسجيل من خلال الرابط التالى من هنـــا  
 

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