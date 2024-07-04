العراق يقرر إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية
في ظل التطور الكبير الذي يشهده مجال الذكاء الاصطناعي، كشف مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن خطة لإدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية.
العراق يدخل الذكاء الاصطناعي في مناهج الدراسة
وذكرت وكالة "شفق نيوز" في تقرير لها الخميس أن السوداني رفع شعار الذكاء الاصطناعي الطريق إلى السوق العمل العالمي في مؤتمر دافوس.
وأوضحت الوكالة أن هدف مكتب رئيس الوزراء للشؤون العلمية والأكاديمية والذكاء الاصطناعي هو بناء اقتصاد معرفي يرتكز على رأس المال البشري وليس الاقتصاد المبني على الموارد البشرية والمالية.
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