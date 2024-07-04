الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

العراق يقرر إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية

الذكاء الاصطناعي،
الذكاء الاصطناعي، فيتو

في ظل التطور الكبير الذي يشهده مجال الذكاء الاصطناعي، كشف مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن خطة  لإدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية.

العراق يدخل الذكاء الاصطناعي في مناهج الدراسة 

وذكرت وكالة "شفق نيوز" في تقرير لها الخميس أن السوداني رفع شعار الذكاء الاصطناعي الطريق إلى السوق العمل العالمي في مؤتمر دافوس.

وأوضحت الوكالة  أن هدف مكتب رئيس الوزراء للشؤون العلمية والأكاديمية والذكاء الاصطناعي هو بناء اقتصاد معرفي يرتكز على رأس المال البشري وليس الاقتصاد المبني على الموارد البشرية والمالية.

txt

هربوا من حر الصيف في بحيرة نفط، قصة مصرع 3 أشقاء في العراق

txt

لحظة وقوع انفجارات في إيلات، وبيان من المقاومة الإسلامية في العراق بعد قليل (فيديو)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

العراق الذكاء الاصطناعي مناهج الدراسة شياع السوداني المناهج الدراسية

مواد متعلقة

ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي بمبادرة "نحو حياة تكنولوجية أفضل" بالوادي الجديد

حماس تكشف حقيقة مغادرة قياداتها قطر والتوجه إلى العراق

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يتحدث عن دور يلعبه إبراهيم العرجاني خلال الفترة المقبلة (فيديو)

القرار خلال ساعات، رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام وسعدة بدلًا من زين والشوربجي للصحافة

هل وزير التربية والتعليم الجديد عضو هيئة تدريس بجامعة حلوان؟ مصدر يجيب

كولر يعلن موعد عودة كهربا لتدريبات الأهلي الجماعية

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

أسماء جلال ترقص وتغني على أنغام "مخاصماك" مع منى الشاذلي (فيديو)

صابرين تكشف رد فعل أبنائها على زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح (فيديو)

الدوري الممتاز، أول تعليق من كولر على فوز الأهلي برباعية أمام الداخلية

منوعات

المزيد

العثور على هيكل عظمي لسحلية عمرها 700 ألف عام

أرز باللحوم المدمجة، علماء صينيون يطورون نوعا جديدا من الطعام

العراق يقرر إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الخميس

كم سجل الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الخميس

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

حصاد كوبا أمريكا 2024 بعد دور المجموعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية تحصين النفس من الفتن والتقرب إلى الله

هل تأخر الزواج ابتلاء من الله؟، الإفتاء تجيب

دعوة الرسول لعمه، تفسير الشعراوي للآية 56 من سورة القصص (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية