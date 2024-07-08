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بعد الكشف رسميا عنه، مواصفات مساعد الذكاء الاصطناعي Project G-Assist المخصص للألعاب

مساعد الذكاء الاصطناعي،
مساعد الذكاء الاصطناعي، فيتو

 كشفت Nvidia عن مشروعها  "Project G-Assist"، وهو عبارة عن عرض تجريبي لمساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويعتمد على  تقنية RTX. 

وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات المساعد الجديد:

مواصفات مساعد الذكاء الاصطناعي 

 يهدف  المساعد إلى توفير دعم سياقي في الوقت الفعلي للاعبين أثناء انغماسهم في ألعاب الكمبيوتر والتطبيقات المختلفة.

يعد  Project G-Assist  مساعد شخصي ذكي مصمم خصيصًا للاعبين، يستخدم تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي لفهم ما يحدث في اللعبة وتقديم المساعدة والإرشادات اللازمة بناءً على سياق اللعب. 

يعمل Project G-Assist من خلال تحليل مدخلات اللاعب، سواء كانت صوتية أو نصية، بالإضافة إلى لقطة من شاشة اللعبة. 

يتم تغذية هذه المعلومات بنماذج رؤية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على فهم سياق اللعب وتحديد العناصر والأحداث المهمة. 

بعد ذلك، يتم ربط هذه المعلومات بنموذج لغة كبير (LLM) متصل بقاعدة بيانات شاملة تحتوي على معلومات تفصيلية عن اللعبة.

تقديم إجابات دقيقة وشخصية لأسئلة اللاعبين

بفضل هذه التقنيات المتطورة، يمكن لـ G-Assist تقديم إجابات دقيقة وشخصية لأسئلة اللاعبين، واقتراح إرشادات مفيدة، وحتى المساعدة في ضبط إعدادات اللعبة لتحقيق الأداء الأمثل.

 يمكن لـ G-Assist الإجابة على مجموعة واسعة من الأسئلة حول اللعبة، مثل كيفية هزيمة زعيم معين، أو مكان العثور على عنصر معين، أو كيفية إكمال مهمة محددة.

 تقديم الإرشادات  يمكن لـ G-Assist تقديم إرشادات خطوة بخطوة للاعبين لمساعدتهم في إكمال المهام والتحديات.

ضبط الأداء: يمكن لـ G-Assist تحليل إعدادات النظام وأداء اللعبة، واقتراح تعديلات لتحسين الأداء وتجربة اللعب.

 التخصيص: يمكن للمطورين تخصيص G-Assist لتلبية احتياجات ألعابهم وتطبيقاتهم المحددة.

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تنشيط مساعد الذكاء الاصطناعي 

بمجرد تنشيط G-Assist بالضغط على مفتاح اختصار أو استخدام عبارة تنبيه، يصبح المساعد الذكي جاهزًا للإجابة على أسئلة اللاعبين حول المهام والأدوات والمعلومات الأساسية  ففي لعبة ARK: Survival Ascended، قد يقترح  أفضل سلاح للبدء في اللعبة ومكان العثور على المواد اللازمة لصناعته.

 ورغم ان  Project G-Assist مازال في مرحلة التطوير، ولكن من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على مستقبل الألعاب. 

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