هناك الكثير من الأشخاص مغرمون بالسفر حول العالم في رحلات مثيرة، وفي هذا الصدد أصبح الثنائي، لافي شول، وأولي غامبلين، أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية.

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

ويبلغ عمر شول وأولي الآن 32 و34 عامًا على التوالي، وقاما بزيارة 39 دولة، خلال رحلة بالدراجة النارية استمرت 589 يومًا، كما أنّهما وجدا الوقت لعقد حفل زفاف سريع.

وذكرت شبكة سي إن إن، أن الثنائي شول وأولي عقدا قرانهما أثناء مرورهما بلاس فيغاس العام الماضي، ببعضهما لأول مرة أثناء عملهما في مزرعةٍ بأستراليا