العثور على بقايا رفات طفل بعد تعرضه لهجوم تمساح في استراليا
أعلنت الشرطة الأسترالية، الخميس، عثورها على رفات طفل يبلغ من العمر 12 عامًا حيث وردت تقارير عن تعرضه لهجوم من تمساح في شمال أستراليا، بحسب رويترز.
وأبلغت أسرة الطفل الثلاثاء الماضي عن اختفائه بعد السباحة في بحيرة بالقرب من "بالومبا"، وهي بلدة نائية يسكنها حوالي 350 شخصًا على بعد 7 ساعات من "داروين" عاصمة الإقليم الشمالي
وقالت مديرة شركة الإقليم الشمالي إريكا جيبسون: "هذه أخبار مفجعة للعائلة والمجتمع وكل من شارك في البحث عن الطفل المفقود".
يوجد أكثر من 100 ألف تمساح في شمال أستراليا
وبحسب رويترز، يوجد أكثر من 100 ألف تمساح في الإقليم الشمالي، الذي تبلغ مساحة أراضيه أكثر من 6 أمثال مساحة بريطانيا، إلا أن حوادث هجوم التماسيح نادرة نسبيًا. ويمكن أن يصل طول التمساح إلى 6 أمتار.
وذكرت الشرطة الأسترالية أن " الطفل وأفراد أسرته توجهوا لجدول الماء لقضاء العطلة، ووردت تقارير عن رؤية تمساح أسود اللون في المنطقة".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.