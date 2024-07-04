العثور على بقايا رفات طفل بعد تعرضه لهجوم تمساح في استراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية، الخميس، عثورها على رفات طفل يبلغ من العمر 12 عامًا حيث وردت تقارير عن تعرضه لهجوم من تمساح في شمال أستراليا، بحسب رويترز.

وأبلغت أسرة الطفل الثلاثاء الماضي عن اختفائه بعد السباحة في بحيرة بالقرب من "بالومبا"، وهي بلدة نائية يسكنها حوالي 350 شخصًا على بعد 7 ساعات من "داروين" عاصمة الإقليم الشمالي

وقالت مديرة شركة الإقليم الشمالي إريكا جيبسون: "هذه أخبار مفجعة للعائلة والمجتمع وكل من شارك في البحث عن الطفل المفقود".

يوجد أكثر من 100 ألف تمساح في شمال أستراليا

وبحسب رويترز، يوجد أكثر من 100 ألف تمساح في الإقليم الشمالي، الذي تبلغ مساحة أراضيه أكثر من 6 أمثال مساحة بريطانيا، إلا أن حوادث هجوم التماسيح نادرة نسبيًا. ويمكن أن يصل طول التمساح إلى 6 أمتار.

تمساح أستراليا، فيتو

وذكرت الشرطة الأسترالية أن " الطفل وأفراد أسرته توجهوا لجدول الماء لقضاء العطلة، ووردت تقارير عن رؤية تمساح أسود اللون في المنطقة".