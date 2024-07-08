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مزايا تقدمها مصر للطيران حال إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

تتيح الشركة الوطنية مصر للطيران خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الموقع الالكتروني الخاص بمصر للطيران، وفقا لمجموعة من المعايير وعلى رحلات معينة.

الفوائد التي يحصل عليها المسافر من إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت.

فوائد إنهاء الإجراءات على الإنترنت:

توفير الوقت

يمكن باستخدام هذه الخدمة التمتع بمزايا استعراض الحجز وإنهاء إجراءات السفر من خلال الموقع الإلكتروني وطباعة بطاقة الصعود للطائرة بطريقة ميسرة من المنزل أو المكتب دون الحاجة إلي الانتظار في الصفوف المزدحمة بالمطار مما يتيح الفرصة في الوصول إلى المطار بوقت قصير قبل ميعاد إقلاع الرحلة.

يستطيع الراكب المسافر دون أمتعه التوجه مباشرة إلى بوابات المغادرة في حال حصولهم على بطاقات المغادرة عن طريق الإنترنت.

أما في حالة أن هناك أمتعة مصاحبة فيجب عليه التوجه إلى كاونتر تسليم الحقائب.

اختيار المقعد

يمكن للراكب أيضا اختيار مقعده المفضل بنفسه من خلال خريطة المقاعد بناء على درجة الحجز واختيار المقاعد.

وناشدت مصر للطيران المسافرين عن اضطرارها في بعض الأحيان إلى تغيير المقعد المحجوز لدواعي السلامة وتبعا" لظروف تشغيل الرحلة ​​​.

 

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